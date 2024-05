Seguros | Idoso fica à espera de cirurgia por falta de dinheiro

O deputado Ron Lam revelou a situação de um idoso que foi atropelado quando atravessava a passadeira e que ficou muito tempo à espera de cirurgia, por falta de dinheiro. O caso consta de uma interpelação escrita que foi divulgada ontem pelo deputado.

O legislador não indica quando o acidente aconteceu. Contudo, revela que a pessoa atropelada vive numa situação financeira complicada. Por esse motivo, e dado que a seguradora do responsável pelo acidente não quis assumir de imediato as despesas, teve de esperar pela cirurgia.

O deputado defende que o Governo deve criar um mecanismo para financiar vítimas de acidentes, caso estas não consigam pagar as contas hospitalar e necessitem esperar que as seguradoras assumam os pagamentos. Segundo a proposta do deputado, o dinheiro do fundo serviria para adiantar o montante, em caso de pobreza, que depois seria pago pela seguradora ao próprio fundo.

Na interpelação, Ron Lam também considerou que o processo para as seguradoras assumirem os custos resultantes de acidentes é demasiado lento, o que cria obstáculos ao envolvidos.

Além deste assunto, o deputado defendeu também o aumento do limite mínimo que as seguradoras são chamadas a assumir, em caso de acidente. Segundo Ron Lam, os veículos pesados para transportes de passageiros, o montante é demasiado baixo, o que faz com que a protecção do seguro seja pouco eficaz.