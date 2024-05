Estacionamento | Aplicadas sanções a gestores de parques públicos

Entre Janeiro e Abril deste ano, a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) sancionou sete vezes empresas gestoras de parques de estacionamento públicos devido a violações dos regulamentos do caderno de encargos.

Além destas sete infracções, a DSAT indicou que este mês foram detectados cinco casos no Auto-Silo de Edifício do Lago, na Taipa, devido a avarias nas máquinas de controlo de entrada e saída que impediram viaturas de sair do parque. Após a investigação da DSAT, foi apurado que a avaria foi provocada por uma falha de rede repentina. A empresa que gere o auto-silo destacou um trabalhador para ajudar a levantar a cancela, permitindo a entrada e saída de viaturas.

A DSAT revelou ainda ter recebido queixas de condutores inconformados com o tempo excessivo que alguns veículos eléctricos permaneciam estacionados em lugares com postos de carregamento. Sublinhando que o acto não viola nenhum critério de utilização, a DSAT apelou aos proprietários dos carros para estacionarem noutros lugares após o carregamento das baterias.