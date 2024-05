Jogo | Vergonha e ignorância dificultam apoio social

Após 10 anos a disponibilizar uma rede de auxílio para pessoas viciadas no jogo, o Gabinete Coordenador dos Serviços Sociais Sheng Kung Hui Macau anunciou os resultados de um estudo sobre o impacto do fenómeno para as famílias

A vergonha e o desconhecimento na hora de pedir auxílio são dois dos grandes entraves à assistência das famílias com membros viciados no jogo. Esta é a conclusão de um estudo realizado pelo Gabinete Coordenador dos Serviços Sociais Sheng Kung Hui Macau, cujos resultados foram divulgados na quarta-feira, através de um comunicado.

Ao longo de meses, a associação realizou 13 entrevistas com familiares de pessoas viciadas no jogo e tentou perceber os problemas vividos em contexto familiar, assim como a forma como os diferentes membros da família são afectados.

Segundo as conclusões, os cônjuges das pessoas viciadas mostravam pouca consciência para os perigos do vício resultantes do jogo em contexto social, como aconteceu durante o Mahjong, assim como um grande desconhecimento das possíveis medidas de prevenção. Nas entrevistas, os cônjuges reconheceram nunca se terem apercebido dos sinais do vício, até a situação se ter tornado grave.

Quanto às consequências do vício, os cônjuges admitiram que um dos principais desafios é a pressão económica acrescida, devido ao facto de o companheiro gastar os seus rendimentos a jogar. Os casados com pessoas viciadas no jogo admitiram sentirem desempenhar o dobro do trabalho nas tarefas domésticas, por falta de ajuda do parceiro, ao mesmo tempo que reconheceram a pressão extra, quando existem boatos face ao vício do seu parceiro.

Tensão familiar

Por sua vez, os filhos no contexto de vício indicaram como principais consequências a tensão vivida em casa, devido à situação económica instável e às discussões entre os pais. Os entrevistados admitiram ainda viverem frustrados face à incapacidade de melhorarem a situação.

Quando o problema é encarado da perspectiva dos pais do viciado, o medo do suicídio do filho é uma das principais preocupações. Os pais também sentem que são responsáveis por ajudar o descendente a atravessar o problema do vício, além de pagarem as dívidas criadas por este.

Em termos da abordagem ao problema, os progenitores entrevistados reconheceram não comentar o assunto fora da família, por entenderem que Macau é uma sociedade muito conservadora, onde existe a expectativa de que os problemas sejam resolvidos dentro de portas.

Em relação aos serviços sociais existentes em Macau para lidar com o vício do jogo, os familiares reconheceram sentirem-se satisfeitos. Porém, vários dos entrevistados admitiram evitar recorrer a estes apoios por vergonha, ou por muitas vezes não terem conhecimento da sua existência.

A linha para aconselhamento da problemática do jogo e aconselhamento via internet do Gabinete Coordenador dos Serviços Sociais Sheng Kung Hui Macau começou a funcionar há 10 anos. Durante este período apoiou cerca de 30 mil jogadores e familiares afectados pelo flagelo social.