SJM | Concessionária compra Centro Kam Pek por 166 milhões de HKD

A SJM comprou à empresa-mãe o Centro Comunitário Kam Pek, na Almeida Ribeiro, para alargar o portfolio de ofertas gastronómicas e fortalecer a sua posição no mercado do turismo de massas. A renovação da propriedade de três andares estará no epicentro da missão de revitalizar a zona central da península

O Centro Comunitário Kam Pek, no coração para principal artéria do centro histórico de Macau, a Avenida Almeida Ribeiro, irá ter uma segunda vida. A concessionária de jogo SJM comprou a propriedade à empresa-mãe, a Sociedade de Turismo e Diversões de Macau, S.A. (STDM), por um valor de 166 milhões de dólares de Hong Kong (HKD), “com o pagamento estruturado em três fases”, indicou a SJM Holdings, numa nota enviada na terça-feira à bolsa de valores de Hong Kong.

“A propriedade foi adquirida para ser remodelada e reabilitada, ajudando a cumprir a principal meta do grupo de revitalização da zona da Avenida Almeida Ribeiro (San Ma Lo), e complementar outros locais património da UNESCO e fortalecer o leque de atracções não-jogo de Macau para turistas internacionais”, refere o grupo dirigido por Daisy Ho. O grupo justifica a aquisição e o plano de remodelação como um dos compromissos assumidos nas novas concessões de jogo.

É ainda referido à bolsa de valores de Hong Kong que “a estratégia do grupo é capitalizar a sua perícia em gastronomia”, com o Centro Comunitário Kam Pek a transformar-se num centro para comidas e bebidas, “complementando as ofertas do grupo no Grand Lisboa e Hotel Lisboa, que estão localizados no outro extremo da San Ma Lo”.

A concessionária espera que a aquisição do edifício histórico ajude na criação de sinergias com as restantes propriedades do grupo na península de Macau, para “atrair o tráfego pedestre e uma base de clientela mais alargada, e encorajando visitas recorrentes”.

A operação no Centro Comunitário Kam Pek está enquadrada num plano mais alargado do que a revitalização da zona, que irá dar nova vida às Pontes 14 e 16 do Porto Interior e à Praça de Ponte e Horta.

A segunda parte

A SJM Holdings anunciou ainda que vai adquirir à STDM duas empresas que eram responsáveis pela gestão e operação de restaurantes no empreendimento Grand Lisboa Palace, pelo preço de 31,5 milhões de HKD. As empresas são a SJM – Investment Ltd e a SJM – F&B Services Ltd.

Na nota em que anuncia as aquisições, o grupo enquadra as compras com “o compromisso de investir nos elementos não-jogo”.

“No âmbito da nossa estratégia de promoção nos mercados de massas e internacional, e tirando partido da experiência culinária do grupo, estas aquisições permitem optimizar a oferta de comidas e bebidas no Grand Lisboa Palace, sob o nosso controlo”, indica a SJM Holdings. A ideia é centralizar na concessionária a gestão de preços, alocação de custos, estratégias de marketing e posicionamento no mercado.

Os restaurantes que estão a ser desenvolvidos pelas empresas adquiridas incluem o café da marca londrina “EL&N” e o restaurante italiano “Mamma Pizza”.