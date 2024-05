Zona A | Cinco propostas para construir novo viaduto

A Direcção dos Serviços de Obras Públicas (DSOP) recebeu cinco propostas no âmbito dos procedimentos para atribuição do contrato de Empreitada de Concepção e Construção do Viaduto entre Zona A e Zona B dos Novos Aterros Urbanos. A atribuição da obra está a ser feita através do convite a cinco consórcios. Todas as propostas foram admitidas. Os preços das propostas variam entre 2,18 mil milhões de patacas e os 2,39 mil milhões de patacas.

Quanto ao tempo de execução das obras, todos os consórcios apresentaram um prazo de 900 dias, o que representa cerca de dois anos e meio.

O procedimento para a atribuição da Empreitada de Concepção e Construção do Viaduto entre Zona A e Zona B dos Novos Aterros Urbanos foi lançado no dia 22 de Setembro de 2023 em regime de concurso limitado por prévia qualificação. Na 1.ª fase apuraram-se cinco candidatos e todos entraram na 2.ª fase, a actual, de apresentação das propostas. Agora, vai ser feita uma avaliação e escolhido um consórcio para realizar as obras, que devem arrancar entre Outubro e Dezembro deste ano.

O viaduto entre Zona A e Zona B dos Novos Aterros Urbanos localiza-se entre a Península de Macau e a Zona A dos Novos Aterros Urbanos. No lado de Macau vai ligar-se à rotunda em frente ao Centro de Ciência de Macau e à Avenida Dr. Sun Yat-Sen. No lado da Zona A, o viaduto vai ligar-se com a Ponte Macau. A obra vai ter um comprimento de 3,2 quilómetros.