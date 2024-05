Começou construção de 14 projectos-chave na área da MTC

Arrancou esta segunda-feira a construção de 14 projectos-chave na área da medicina tradicional chinesa (MTC) situados no Parque Científico e Industrial de Medicina Tradicional Chinesa para a Cooperação entre Guangdong-Macau, localizado na Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin. Estes projectos começam agora a erguer-se depois de um acordo assinado em Fevereiro deste ano entre a Macau Investimento e Desenvolvimento SA e a subsidiária do grupo de seguros China Taiping, a Taiping Capital Insurance Asset Management que, como o nome indica, versa sobre a área de gestão de activos.

Os 14 projectos são o Salão Internacional para Reunião de Clientes, em Hengqin, desta seguradora; a construção do Pavilhão Digital e Inteligente de Medicina Tradicional Chinesa da Meinian, marca chinesa na área da saúde; o Complexo Experimental da Experiência do Património Cultural Imaterial da MTC da marca Pien Tze Huang; o Complexo Experimental de Experiências “Tong Ren Tang” de Pequim; o Pavilhão de Nutrição e Vida da “Dong E E Jiao”, o Hospital Geral associado às marcas “Yuanmiao”, “Yuxin Beilong”, “Tianrun Medical”, “Deya Medical”, “Qimei Medical”, “Sciarray Biologics”; o Complexo Experimental da Experiência Cultural “Gui Lu Bao”, o Centro de Gestão Precisa em Saúde do “Freely Wellness” e ainda o “Usleep Medical Center”.

Trata-se de espaços focados na investigação e desenvolvimento de dispositivos médicos e disponibilização de serviços de MTC ao público. O secretário para a Economia e Finanças da RAEM, Lei Wai Nong, que esteve presente na cerimónia do arranque da construção dos projectos, declarou que o parque de MTC em Hengqin passou a ter “infra-estruturas mais completas” após “anos de esforços” por parte das autoridades no seu desenvolvimento.

Hoje observa-se, segundo o governante, “uma indústria mais concentrada e um desenvolvimento mais amadurecido da área da saúde, assumindo Hengqin a importante missão de promover o desenvolvimento da indústria de MTC em Macau”.

Futuro risonho

Outro dos oradores presente na sessão, foi Wang Sidong, da seguradora China Taiping, que declarou que a presença no mercado de Macau, há 70 anos, fez do apoio ao desenvolvimento de Macau e Hengqin “uma responsabilidade e missão inabaláveis”.

A sucursal do grupo de seguros em Macau pretende estar cada vez mais presente no parque de MTC em Hengqin, estando disposta a “partilhar recursos financeiros e de seguros, bem como clientes”, conectando-se “com empresas médicas e de saúde de alta qualidade” no referido parque.

Por sua vez, Nie Xinping, vice-director da comissão executiva do parque, disse que vai continuar a promover o seu desenvolvimento providenciando “assistência política, promovendo projectos e coordenando recursos”, a fim de “aumentar a capacidade e eficiência” do parque inteiramente dedicado à área da MTC.