Número de utilizadores de Internet em Macau subiu para 92,8 por cento

No ano passado, o número de utilizadores de internet em Macau foi de 597.300, mais 26.700 pessoas, em relação a 2022, o que representa um crescimento de 4,7 por cento, de acordo Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC).

Segundo a informação oficial, a taxa de penetração de internet no território foi de 92,8 por cento, o que mostra um crescimento 2,8 pontos percentuais. Em comparação com 2022, a taxa de penetração subiu nos grupos etários de pessoas com idade entre os 3 e 14 anos, para 76,4 por cento, e também no grupo das pessoas com 65 anos ou mais anos, para 77,8 por cento.

Quanto à finalidade de utilização, a maioria dos utilizadores acedeu à internet para comunicar ou usar redes sociais, num total de 569.300 pessoas, o que foi um crescimento de 4,8 por cento, face a 2022.

Durante o ano passado, houve ainda 279.500 pessoas a recorrerem à internet para usar serviços governamentais, um crescimento de 22 por cento face a 2022. O número não tem em conta os indivíduos obrigados a utilizar os serviços online para tratar de formalidades do código de saúde.

A utilização da internet para aceder a bancos está muito mais divulgada do que dos serviços governamentais. O número de utilizadores de internet que acederam a serviços bancários on-line ou pagamentos móveis subiu 17,3 por cento, face a 2022, para 449.200 utilizadores. Este aumento foi justificado pela DSEC com o facto de os “pagamentos electrónicos se terem generalizado”.