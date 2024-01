FRC apresenta exposição de Justin Chiang sobre os direitos dos animais

É hoje inaugurada, a partir das 18h30, a exposição “We Are Not Food” [Nós Não Somos Alimento] de Justin Chiang, que, desta forma, volta a reunir os trabalhos numa só mostra a título individual depois da sua primeira exposição, também apresentada na FRC em 2014.

O tema desta mostra revela, segundo um comunicado da FRC, “uma evolução na obra de Justin Chiang relacionada com a preservação da natureza e o respeito pelos direitos dos animais”. Apresenta-se, assim, um conjunto de 18 quadros em pintura acrílica, representando-se “diversas espécies de fauna comestível, como as vacas, porcos ou peixes, e também não comestível, como abelhas, borboletas, tubarões, aforrecas, tigres ou elefantes”.

Segundo o artista, “We Are Not Food” é “uma exposição de arte muito pessoal, focada no objectivo de reduzir o sofrimento dos animais”, sendo que, “através do poder da arte, esta mostra pretende apresentar ao público as minhas preocupações e reflexões sobre este tema”. Com a pintura, o artista disse esperar conseguir “evocar empatia pelos animais e inspirar os espectadores a procurarem formas de coexistência mais compassivas e sustentáveis”.

Poder ilimitado

Justin Chiang disse ainda acreditar “no poder ilimitado da arte para inspirar e transformar o pensamento das pessoas”. “Com esta exposição espero sensibilizar os espectadores a lutarem colectivamente para minimizar os danos aos animais, forjando um futuro mais harmonioso na nossa relação com eles”, disse o artista, que espera também que o seu trabalho “sirva como um catalisador para a mudança, levando-nos a reavaliar o tratamento dos animais como meras mercadorias”.

Justin Chiang diz-se um apaixonado pelo mundo artístico, tendo já explorado diversas formas, estilos e materiais. Formado pela Faculdade de Artes e Design da Universidade Politécnica de Macau, esta exposição marca a sua nona apresentação individual e é um marco significativo na sua carreira, que contabiliza diversos trabalhos expostos local e internacionalmente, tanto em Macau como na China, Taiwan, Portugal ou França.