CAM | Previsto aumento de 10% a 15% de número de passageiros

O responsável do Departamento de Marketing da Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau (CAM), Eric Fong Hio Kin, estima que o número de passageiros no aeroporto aumente entre 10 a 15 por cento este ano.

A estimativa de Eric Fong foi apresentada em declarações citadas pelo jornal Ou Mun e indica que o número total de passageiros pode aproximar-se dos 6 milhões. No ano passado, o aeroporto foi terá sido utilizado por cerca de 5 milhões, uma marca ainda longe dos 9 milhões registados antes da pandemia. Eric Fong garantiu também que as actuais instalações do aeroporto têm a capacidade necessária para acolher o aumento.

Por outro lado, o responsável do Departamento de Marketing da CAM recusou que em Macau, e ao contrário do que acontece com Hong Kong, haja problemas com a falta de recursos humanos. Em Dezembro, a companhia aérea Cathay Pacific foi obrigada a cancelar vários voos durante o período das férias do Natal e do Ano Novo, alegadamente devido a várias baixas médicas entre os pilotos, embora também se fale de dificuldades na contratação de profissionais.

Contudo, o responsável afastou este cenário em Macau e sublinhou que durante o Natal o aeroporto teve um pico de utilização.