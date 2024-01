Casinos | Receitas de 4,4 mil milhões em sete dias

Nos primeiros sete dias do ano, as receitas brutas dos casinos atingiram os 4,4 mil milhões de patacas, de acordo com os números do banco de investimento JP Morgan Securities (Asia Pacific), citados pelo portal GGRAsia.

De acordo com a mesma fonte, nos primeiros sete dias do ano as receitas diárias dos casinos foram de 630 milhões de patacas, o que representa um crescimento face a Dezembro, quando a média diária de receitas tinha sido de 599 milhões de patacas. No último mês do ano passado as receitas brutas do jogo atingiram 18,6 mil milhões de patacas, o segundo melhor registo anual.

“Foi, como é óbvio, um número empolgado pelo número de pessoas nos casinos durante o feriado do Ano Novo, mas mesmo assim é impressionante e reconfortante”, consta no relatório assinado pelos analistas DS Kim, Mufan Shi e Selina Li. “Em termos de segmento, o número indica que as receitas brutas do mercado de massas estavam num nível de 105 a 110 por cento, em comparação com os níveis pré-pandemia”, foi acrescentado.

O cenário é diferente no segmento dos grandes apostadores, em que o crescimento face ao mês anterior foi apontado como em cerca de 20 por cento. Face a estas estimativas, as receitas em Janeiro podem variar entre 17,5 mil milhões e 18 mil milhões de patacas, o que para os analistas é visto como um número que vai “satisfazer as expectativas do mercado”.