Jogo | Receitas acima de 10 mil milhões em Fevereiro

As receitas do jogo em Macau atingiram 10,32 mil milhões de patacas em Fevereiro, mais 33,1 por cento do que no mesmo mês do ano passado, anunciaram ontem as autoridades.

Os valores arrecadados pelos casinos representam ainda assim uma queda de 10,8 por cento face a Janeiro, indicam dados oficiais da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ).

A indústria do jogo registou em Janeiro, mês que inclui o período do Ano Novo Lunar, a principal festa das famílias chinesas, receitas de 11,58 mil milhões de patacas, o valor mais elevado desde o início da pandemia.

O valor do mês passado é, no entanto, 50,3 por cento inferior ao alcançado em Fevereiro de 2019 – 25,37 mil milhões de patacas –, antes do início da pandemia.

Macau, que à semelhança da China continental seguia a política ‘zero covid’, anunciou, em Dezembro, o cancelamento da maioria das medidas de prevenção e contenção, depois de quase três anos das rigorosas restrições.

Com o alívio das medidas, a cidade registou em Janeiro mais de um milhão de visitantes, numa subida de 101,3 por cento em termos anuais, e a taxa de ocupação hoteleira foi de 71,2 por cento, o valor mais elevado desde o início da pandemia.

A indústria do jogo, que representava 53,5 por cento do produto interno bruto (PIB) de Macau em 2019, dava ainda trabalho a quase 68 mil pessoas no final de 2022, ou seja, cerca de 18,8 por cento da população empregada.