SJM | Renovado contrato com casino-satélite L’Arc

A empresa da deputada Ângela Leong vai poder continuar a funcionar como casino-satélite até ao final de 2025. O acordo foi explicado ontem, pela SJM Resorts, através de um comunicado à Bolsa de Hong Kong

A empresa L’Arc Entertainment vai explorar o casino satélite L’Arc Macau por mais três anos, até Dezembro de 2025. A informação foi divulgada ontem pela concessionária SJM Resorts, através de um comunicado à Bolsa de Hong Kong.

Segundo os termos do acordo revelado ontem, ao longo dos três anos a L’Arc Entertainment vai receber da SJM Resorts uma percentagem fixa das receitas mensais brutas obtidas no casino.

Contudo, o contrato estipula que o valor a ser pago pela concessionária à empresa que explora o casino tenha um tecto máximo. Este ano, o tecto é de 253,1 milhões de dólares de Hong Kong (HKD), em 2024 sobe para 351,7 milhões HKD e em 2025 o montante máximo que a SJM terá de pagar à L’Arc Entertainment será de 450,1 milhões HKD.

No comunicado, a SJM Resorts reconhece que os tectos anuais são superiores ao que seria expectável após os últimos três anos. Porém, é explicado que as previsões reflectem “a esperada recuperação do número de visitantes e das receitas do jogo como resultado do levantamento das restrições da prevenção da pandemia da covid-19 e também do levantamento das restrições de viagem entre Macau e o Interior desde os finais de 2022”.

Apesar de apenas ontem ter sido emitido à Bolsa de Hong Kong o comunicado sobre a nova ligação entre as duas empresas, esta começou logo no início deste ano.

Ângela Leong de fora

A empresa L’Arc Entertainment tem como única accionista, ainda que de forma indirecta, ou seja, através de outras empresas, a deputada Ângela Leong.

A ex-mulher do falecido Stanley Ho é ainda uma das directoras executivas das SJM Resorts. Por este motivo, no que diz respeito à tomada de decisões por parte da concessionária, e para evitar conflitos de interesses, o comunicado explica que Ângela Leong ficou fora do processo de tomada de decisão.

“A direcção da empresa, incluindo os directores não-executivos, mas excluindo a senhora Ângela Leong, considera que os termos do contrato de renovação do serviço com a L’Arc Entertainment estão dentro da normalidade em termos comerciais e que são razoáveis”, foi justificado sobre a decisão.

Além do acordo com o casino satélite L’Arc, a SJM Resorts tem mais oito acordos semelhantes no território, que incluem espaços como os casinos Ponte 16, Landmark, Kam Pek ou Casa Real.