UE | Pequim investiga possível ‘dumping’ em bebidas alcoólicas

A China anunciou na passada sexta-feira que está a investigar práticas de concorrência desleal (‘dumping’) na venda de bebidas espirituosas provenientes da União Europeia (UE).

De acordo com o Ministério chinês do Comércio, a investigação anti-‘dumping’ foi iniciada na sequência de uma denúncia, apresentada em Novembro passado, pela associação que representa o sector das bebidas espirituosas, como whisky, conhaque e aguardente, um dos produtos mais importados pela China.

A investigação, que deverá estender-se até 2025, diz respeito a práticas desleais ocorridas entre 2022 e 2023, com potenciais danos recuados a 2019. ‘Dumping’ é uma prática comercial de venda de produtos no mercado externo a preços inferiores aos praticados no mercado interno.

Instada no sábado a comentar a decisão da China, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, insistiu na importância de haver uma concorrência “leal” com Pequim. A investigação ocorre num momento de tensão entre Pequim e Bruxelas, uma vez que a União Europeia anunciou que quer reduzir a dependência comercial da China, nomeadamente no domínio tecnológico.

Em Dezembro, por exemplo, a Comissão Europeia anunciou uma investigação sobre suspeitas de comércio desleal de biocombustível proveniente da China no mercado da UE, admitindo medidas retaliatórias, como tarifas aduaneiras, caso se verifique ‘dumping’.