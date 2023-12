Pensões ilegais | Fechados 85 espaços até Novembro

Desde o início do ano, até 12 de Novembro, as autoridades desmantelaram 85 pensões ilegais que funcionavam em apartamentos privados. A informação foi revelada pela directora dos Serviços de Turismo (DST), Helena de Senna Fernandes, em resposta a uma interpelação do deputado Ma Io Fong.

Ao longo do ano, a DST participou em 107 operações interdepartamentais e inspeccionou 213 fracções suspeitas de hospedar clientes ilegalmente. Em relação à hotelaria normal, Helena de Senna Fernandes indicou que a DST recebeu pedidos para início de operação de dois hotéis de três estrelas e inferiores e de quatro alojamentos de baixo custo, com capacidade para oferecerem 348 quartos.

Comparando com 2019, a taxa de ocupação em hotéis de duas estrelas e em alojamentos de baixo custo até Setembro deste ano foi de 84,1 por cento e 73,7 por cento, apresentando um aumento de 10,2 pontos percentuais e 9,4 pontos percentuais, respectivamente. A directora da DST considera que os dados mostram que existe no mercado procura por este tipo de acomodação.