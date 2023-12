FRC | Exposição de Fortes Pakeong Sequeira apresentada hoje

“Moltirange: Quem é Solace?” é o nome da nova exposição do conhecido artista de Macau Fortes Pakeong Sequeira, e pode ser vista a partir de hoje na galeria da Fundação Rui Cunha. A mostra conta com um total de 30 obras com curadoria de Heidi Ng, com destaque para a presença da personagem fictícia “Solace”

É hoje apresentada, na Fundação Rui Cunha (FRC), a partir das 18h30, a exposição “Moltirange: Who is Solace?”, com novos trabalhos do conhecido artista local Fortes Pakeong Sequeira. Segundo um comunicado, trata-se de 30 obras, que vão desde a pintura a instalações de arte digital, com curadoria de Heidi Ng.

Esta iniciativa é co-organizada pela FRC e pela Fortes Solo Workshop Lda, tendo ainda o apoio da Associação Comercial da Indústria da Propriedade Intelectual de Macau e da Associação Promotora de Grandes Eventos Internacionais de Macau. A mostra divulga “os trabalhos mais recentes de Fortes Sequeira, que se debruçam sobre o crescimento pessoal, a transformação e a exploração do desconhecido e da incerteza.

Fortes Pakeong Sequeira utiliza a personagem fictícia “Solace” como “um modelo para revelar o seu mundo interior”, revela a curadora sobre este universo da animação e do imaginário infantil de Pakeong, que funciona como um alter-ego artístico.

“Na exposição, Fortes Sequeira apresenta a sua arte num estilo inovador. Sequeira utiliza ilustrações que contam histórias e integra elementos em espelho para manifestar as suas reflexões sobre o crescimento pessoal, proporcionando aos espectadores a oportunidade de se comoverem com as suas peças inspiradoras e impactantes”, acrescentou a curadora.

Com esta exposição, pretende-se “inspirar todos a enfrentarem corajosamente o desconhecido e a descobrirem a sua resiliência interior, seja perante a adversidade ou na busca das suas aspirações”.

Arte multifacetada

Heidi Ng destaca ainda, segundo o mesmo comunicado da FRC, que Fortes Pakeong Sequeira é “um artista multifacetado, que se destaca na composição musical e tem um estilo visual único na pintura”.

“As suas obras exalam o ritmo e a melodia da música heavy metal, o que cativa o seu público. Nos últimos anos, revitalizou o espaço artístico ‘A Porta da Arte’ em Macau, proporcionando um refúgio para quem procura um momento de tranquilidade. O espaço é um lugar humano, onde os visitantes podem saborear um café enquanto apreciam cada pormenor da casa histórica. É aí que Sequeira estabelece conversas profundas com o seu público, inspirando a sua contemplação artística”, apontou ainda.

Fortes Pakeong Sequeira estreou-se no mundo das artes em 2005, quando realizou, no Armazém do Boi, a primeira exposição individual, intitulada “Louco! Louco! Louco!”. Em 2008, passou a trabalhar como artista a tempo inteiro, dedicando-se também ao mundo da música com a banda “Blademark”. Em 2015, o artista lançou a sua biografia em livro com o nome “Experienciar. Fortes” que inclui também uma colecção das obras mais importantes da sua carreira. A exposição “Moltirange: Who is Solace” vai estar patente na FRC até ao dia 6 de Janeiro.