Fundação Rui Cunha | Verdi em destaque este fim-de-semana 

A Fundação Rui Cunha (FRC) recebe, esta quinta e sexta-feira, dois eventos que pretendem celebrar a música de Giuseppe Verdi. O caminho da imortalidade de Verdi será abordado quinta-feira, às 18h30, numa conversa intitulada “Giuseppe Verdi: Vida e Obra”, que contará com a presença de Raul Pissarra.

O orador irá mostrar como Verdi evoluiu na composição musical, ao longo da carreira, assim como as características que o levaram a ser eleito como o seu compositor predilecto. Na sexta-feira, dia 5 de Fevereiro, será a vez de Shee Vá apresentar a palestra “Giuseppe Verdi: O Coral da Unificação”, também pelas 18h30. Nesta conversa, Shee Vá irá abordar os corpos e as óperas que empolgaram os italianos e os uniram durante o período do ressurgimento.

Estes dois eventos inserem-se no ciclo “Conversas ilustradas com música”, que pretende celebrar “aqueles que ‘por obras valorosas se foram da lei da morte celebrando’”.

Giuseppe Verdi faleceu há 120 anos. “A população de Milão saiu para a rua para acompanhar o cortejo fúnebre que levaria os restos mortais do compositor para a sua derradeira morada”. Nesse dia, “amplificaram em ecos reverberantes a composição coral ‘Va pensiero’ da ópera Nabucco, acompanhando a orquestra do teatro Scala de Milão e o seu coro, composto por mais de 800 moralistas, dirigido por Arturo Toscanini”.

A FRC considera que “esta memória gloriosa é digna de ser recordada”, bem como “os feitos do compositor que tanto respeito e entusiasmo mereceu do público na época e na actualidade”.