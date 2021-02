Exposição sobre pátios e becos antigos inaugurada este sábado 

A exposição “Memórias do Pátio – Exposição sobre a Vida de Outrora nos Pátios e Becos” será inaugurada no próximo sábado, dia 6. Com esta mostra, o Instituto Cultural pretende recriar “os costumes culturais de Macau do passado”, nomeadamente nos tradicionais pátios e becos

O Instituto Cultural (IC) promove, a partir deste sábado, no número 10 do Pátio da Eterna Felicidade, a exposição intitulada “Memórias do Pátio – Exposição sobre a Vida de Outrora nos Pátios e Becos”. O objectivo da mostra é apresentar ao público os resultados da recuperação, valorização e revitalização de edifícios patrimoniais, bem como “dar a conhecer ao público a vida de antigamente dos seus habitantes e aprofundar os conhecimentos do público sobre as características arquitectónicas e a disposição espacial dos edifícios”.

O IC já concluiu a reabilitação da fachada exterior dos edifícios número 8 e 10 no Pátio da Eterna Felicidade, enquanto o espaço exterior do pátio, no número 14, foi aberto para que os visitantes possam apreciar os aspectos arquitectónicos do Pátio da Eterna Felicidade. O IC denota que, das cerca de 200 ruas que existem em Macau com denominação de “pátio” ou “beco”, o Pátio da Eterna Felicidade “é um dos maiores, encontrando-se em bom estado de conservação”.

A exposição contém ilustrações, vídeos e fotografias, focando-se em temáticas como a “alimentação”, “estilo de vida” e “recreação”, dando a conhecer ao público “o quotidiano das pessoas que viviam outrora em pátios e becos e revivendo a vida de antigamente dos habitantes locais”.

Para esta mostra, o IC pediu a colaboração do ilustrador de Macau Un Chi Wai, pelo que o público poderá ver “diversas cenas e personagens inspirados na vida dos pátios e becos”.

Teatro interactivo

Além da exposição, será também realizada a actividade “Narrativa de Histórias”, em parceria com a Cooperativa Sem Distância Zero. A ideia é levar as famílias a conhecer a história dos becos e pátios através do teatro interactivo. As primeiras duas sessões serão conduzidas em cantonense no dia 7 de Fevereiro, pelas 15h30 horas e 16h30 horas, respectivamente, no Pátio da Eterna Felicidade, com uma lotação para dez pais e filhos. A entrada é livre. As inscrições já estão abertas e disponíveis até às 18h desta quinta-feira.

Além destas actividades, o IC pretende, no futuro, “aproveitar os espaços abertos junto ao Pátio da Eterna Felicidade para organizar periodicamente actividades temáticas relacionadas com a cultura dos pátios e becos”. É também objectivo do Executivo “continuar a desenvolver trabalhos de reforço e restauro, a fim de concluir o mais rápido possível o plano de revitalização da área e de a transformar numa futura área cultural e de lazer”.