Centro Kun Iam | Cristina Leiria dá palestra este sábado

Decorre este sábado, às 15h, no auditório do Museu de Arte de Macau (MAM) a palestra “Silêncio e Bem-Estar – O Projecto do Centro Ecuménico de Macau”, proferida pela escultora portuguesa Cristina Rocha Leiria. Segundo um comunicado do Instituto Cultural (IC), a escultora “irá partilhar com o público uma explicação técnica sobre o processo de fundição da estátua de Kun Iam e apresentação sobre a concepção criativa que serviu de base para o desenho do Centro Ecuménico Kun Iam”.

O plano do Centro Ecuménico Kun Iam teve início em 1997. A obra foi inaugurada em 21 de Março de 1999. Composta por uma grande estátua de bronze da Deusa Kun Iam e uma base em forma de flor de lótus, a escultura tem 32 metros de altura e logo após a sua inauguração, recebeu o apoio da UNESCO, que elogiou o Centro como um símbolo que promove o respeito e a compreensão mútua entre diferentes povos e civilizações.

Cristina Rocha Leiria concebeu a estátua de Kun Iam e o Centro Ecuménico Kun Iam com base no conceito de “silêncio e bem-estar”, a fim de “proporcionar um espaço tranquilo e repousante para o público, num contexto urbano que se encontra em constante movimento”.

O IC descreve ainda que o rosto da estátua de Kun Iam “foi meticulosamente esculpido”, procurando “transmitir uma mensagem de universalidade e de coexistência pacífica entre todos os povos”.

Uma vez que o Centro Ecuménico Kun Iam celebra 25 anos de existência, a escultora foi convidada para proferir esta palestra, a fim de o público poder “recordar e redescobrir uma vez mais a concepção criativa que está por detrás desta obra inspirada na Deusa Kun Iam”, além de poderem “conhecer melhor a filosofia de uma vida pacífica e pura, que está implícita no conceito deste espaço”.

A sessão decorre em inglês, contando com interpretação simultânea em cantonense. As inscrições podem ser feitas no sistema da Conta Única de Macau.