MAM acolhe exposição sobre budismo tibetano

Será inaugurada este sábado a exposição “Eminência Dourada: Tesouros do Museu do Palácio e do Mosteiro de Tashi Lhunpo”, que pode ser vista no Museu de Arte de Macau (MAM) até ao dia 17 de Março do próximo ano. Segundo uma nota do Instituto Cultural (IC), trata-se de uma mostra organizada pelo MAM em parceria com o Museu do Palácio, a Agência do Património Cultural da Região Autónoma do Tibete e o Mosteiro de Tashi Lhunpo, incluindo outros apoios.

A apresentação conta com 137 peças de tesouros das colecções do Museu do Palácio e do Mosteiro de Tashi Lhunpo, sendo esta a “primeira exposição realizada fora do interior da China dedicada aos Panchen Lamas e à arte budista da corte imperial”.

Segundo o IC, o budismo tibetano tem uma longa história e um papel importante na história chinesa desde o século XVII, sendo que o Mosteiro de Tashi Lhunpo, o templo representativo da linhagem Gelug do budismo tibetano é a sede tradicional dos Panchen Lamas, e também um centro da arte e da cultura da região do Tibete interior.

Durante a dinastia Qing, estabeleceu-se uma estreita relação política entre os Panchen Lamas e a corte imperial, realizando-se frequentes trocas de ofertas entre as duas partes. Como resultado dessa ligação, o budismo tibetano foi gradualmente difundido e promovido na corte da dinastia Qing. Entre as relíquias do budismo tibetano guardadas no Museu do Palácio, permanecem objectos produzidos pelas Oficinas Imperiais Qing, assim como “oferendas de incalculável valor” originárias das regiões tibetanas e mongóis.

Música e palestras

A mostra patente no MAM é composta por três secções, nomeadamente “Do Mosteiro de Tashi Lhunpo ao Museu do Palácio”, “Arte do Mosteiro de Tashi Lhunpo” e “Tesouros do Sexto Panchen Lama”. O público poderá conhecer de perto “a interacção entre o Tibete e os Qing a nível de arte e técnica, bem como as contribuições dos sucessivos Panchen Lamas na unificação e na consolidação de um país multiétnico”.

Além da mostra propriamente dita, serão realizadas actividades adicionais, nomeadamente o concerto “Música no Museu de Arte de Macau”, que se realiza no domingo pelas 15h30, bem como o “Momento Musical com Taças Tibetanas” que se organiza também domingo, às 17h30, e no dia 30 de Dezembro à mesma hora.

“Falar com o Coração: Oficina de Taças Tibetanas” é outra das actividades promovida pelo IC que se realiza domingo pelas 19h e depois novamente no dia 30 à mesma hora. Neste evento, o público “poderá experimentar a cultura tibetana e a paz interior através do som das taças tibetanas”.