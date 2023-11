Economia | Anunciados membros do Conselho do Desenvolvimento Económico

O governo anunciou ontem os membros, para os próximos dois anos, do Conselho para o Desenvolvimento Económico, através do Boletim Oficial. Este órgão consultivo tem como tarefas dar pareceres e apresentar propostas sobre a formulação de estratégias para o desenvolvimento económico e políticas viradas para a economia.

O presidente do órgão é o Chefe do Executivo, e o vice-presidente é o secretário para a Economia e Finanças. Além disso, fazem parte vários membros ligados a associações que representam interesses económicos.

Entre os nomeados, constam nomes como Song Xiaodong, vice-presidente do Grupo Nam Kwong, Charles Li Xiaojia, presidente da Micro Connect (Macau) Financial Assets Exchange, Gao Min, presidente do Banco Industrial e Comercial da China (Macau) e também Wong Suk Yan, empresária ligada à Associação das Mulheres e administradora do Hotel Royal Macau.

O sector da Medicina também se faz representar com personalidades como os académicos Chen Xin e Leung Lai Han, e da Medicina Tradicional Chinesa, Cheong Lok Kei, filho do proprietário da Fábrica de Medicina Chinesa Cheong Kun, famosa pelo Óleo Analgésico Cheong Kun.

Na lista, está igualmente o designer Au Chon Hin, ligado à empresa de artes gráficas “untitled macao” e que no ano passado foi distinguido com a Medalha de Mérito Cultural por Ho Iat Seng, e Irwin Poon Yiu Wing, presidente da Associação de Convenções e Exposições de Macau.