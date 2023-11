Sede do Governo | Loi Chi San nomeado director

Loi Chi San foi nomeado director dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo, de acordo com um despacho publicado ontem no Boletim Oficial. Loi é licenciado em Estudos Chineses pela Universidade de Macau tendo ingressado na função pública em 2008, como técnico do Gabinete de Comunicação Social.

Entre Janeiro de 2015 e Janeiro de 2021, foi técnico superior do Gabinete do Chefe do Executivo, antes de se mudar para a posição de chefe da Divisão de Estudos e Organização na Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo, em 2021. Desde Fevereiro que era subdirector destes serviços. A nomeação foi feita no regime de comissão de serviço.

A promoção de Loi abriu uma vaga para subdirector nos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo, ocupada por Pun Keng Sang, cuja nomeação foi igualmente revelada ontem. Também neste caso, foi feito no regime de comissão de serviço. Pun é licenciado em Ciências Sociais na variante de Economia, pela Universidade de Macau, e tem um mestrado em Ciências das Finanças, pela University of Leicester.

A nível de profissional, Pun foi técnico superior na Direcção dos Serviços de Finanças, entre Maio de 1998 e Agosto de 2015. Nesse mês, foi promovido a chefe do Departamento de Estudos e Planeamento Financeiro da Direcção dos Serviços de Finanças, onde ficou até Março do ano passado, antes de assumir a função assessor do Gabinete do Chefe do Executivo.