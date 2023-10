Hospital das Ilhas | Arrancou recrutamento de 90 profissionais

Teve ontem início a primeira fase de recrutamento de médicos, enfermeiros e demais profissionais de saúde para o hospital Macau Union, localizado no Cotai e que deverá começar a funcionar a título experimental já em Dezembro.

Segundo uma nota dos Serviços de Saúde de Macau (SSM), esta fase de recrutamento destina-se a residentes, sendo contratados 90 trabalhadores em regime de contrato individual de trabalho, nomeadamente cinco médicos gerais, 50 enfermeiros, três farmacêuticos, seis técnicos de radiologia, seis ajudantes técnicos de farmácia, dez auxiliares de enfermagem e dez recepcionistas hospitalares. As candidaturas devem ser entregues entre hoje e o dia 10 de Novembro, não sendo admitidos documentos em falta após a apresentação da candidatura.

A nota dos SSM dá conta que “será dada prioridade ao recrutamento dos residentes de Macau”, além de ser “intensificada a formação dos profissionais de saúde locais”. Pretende-se ainda “desenvolver os serviços de cuidados de saúde diferenciados de alta qualidade”, além de que “serão melhorados a saúde e o bem-estar dos residentes”.

A ideia é que, com o novo hospital no Cotai, com gestão do Peking Union Medical College Hospital, de Pequim, se possa desenvolver “um centro regional de tratamento médico virado para a Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e respectiva periferia”.