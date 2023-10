Grande Prémio | 80 por cento dos bilhetes vendidos

Em contagem decrescente para o arranque da 70.ª edição do Grande Prémio de Macau (GPM), já foram vendidos 80 por cento dos bilhetes para os últimos dois dias do evento, garantiu ontem a secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, na cerimónia religiosa tradicional, Pai San, de arranque do maior evento do desporto automóvel do território.

Elsie Ao Ieong U considerou, citada por um comunicado, que “os trabalhos preparatórios para o 70.º Grande Prémio de Macau decorrem com sucesso”, esperando que, com o evento, “se atraia mais turistas” para Macau.

Prevista ocupação de 90 por cento

A Direcção de Serviços de Turismo (DST), Maria Helena de Senna Fernandes, antevê que durante os dois fins-de-semana em que se disputa o Grande Prémio de Macau a taxa de ocupação hoteleira seja superior a 90 por cento. A previsão foi feita ontem, à margem da Cerimónia Religiosa Tradicional (Pai San) para o 70.º Grande Prémio de Macau.

Segundo a responsável, com o aproximar das provas o turismo está a promover o evento das regiões vizinhas através de “diferentes plataformas” e até em países do estrangeiro. Além disso, para aumentar o nível de produtos turísticos, Maria Helena de Senna Fernandes adiantou também que o Museu do Grande Prémio vai estar aberto até às 21h nos dias de prova.

Este ano, como parte das celebrações do 70.º aniversário, o Grande Prémio realiza-se em dois fins-de-semana entre 11 e 12 de Novembro e entre 16 e 19 de Novembro.