Companhias nacionais de ópera e orquestra actuam em Novembro

Decorre entre os dias 6 e 12 de Novembro, no grande auditório do Centro Cultural de Macau (CCM), uma temporada de espectáculos das companhias de música clássica da China, nomeadamente a Orquestra Sinfónica Nacional da China e Ópera Nacional da China. A organização dos espectáculos cabe ao Ministério da Cultura e Turismo e à Secretaria para os Assuntos Sociais e Cultura do Governo de Macau.

Apresentam-se, assim, diversos concertos que visam celebrar o 24º aniversário da transferência da administração portuguesa de Macau para a China, que acontece a 20 de Dezembro. Os bilhetes para os concertos estão à venda desde sábado.

Segundo uma nota de imprensa do Instituto Cultural, esta série de espectáculos visa “potenciar o intercâmbio e a cooperação entre o Interior da China e Macau, apoiar Macau na diversificação da sua oferta como Centro Mundial de Turismo e Lazer”, além de transformar o território “numa base de intercâmbio e cooperação para promover a coexistência de diversas culturas, sendo a cultura chinesa a predominante”.

Clássicos e afins

A Orquestra Sinfónica Nacional da China está directamente subordinada ao Ministério e irá interpretar uma selecção de peças clássicas como “A Baía”, “Canção dos Sete Filhos”, “A Minha Pátria” e “Eu Amo-te, China”.

A Ópera Nacional da China é, por sua vez, considerada “a companhia nacional de arte de maior escala em termos de talentos e prestígio na região Ásia-Pacífico”. No “Concerto de Clássicos Mundiais da Ópera Seleccionados”, a ópera vai interpretar vários excertos musicais de óperas clássicas mundiais, nomeadamente “Carmen”, “Rigoletto” e “La Traviata”.

A ideia é deixar “o público imerso no maravilhoso mundo da ópera através de melodias comoventes, emoções inesquecíveis e espectáculos deslumbrantes”.

Já o concerto “Lótus Dourado – Canções Originais de Macau em Concerto” será apresentado por artistas da Ópera Nacional da China e cantores locais, designadamente Júlio Acconci, Long Chi Lam, Pang Weng Sam, Liu Naiqi, Lei Ka Fu, Ao Ieong Iat Wa, Kylamary, Cátia de Jesus Pinto, Iong Ian Ian e José Chan Rodrigues.

O preço dos bilhetes varia entre 100 e 300 patacas. Os quatro concertos terão lugar às 19h30 e são co-organizados pelo Departamento de Propaganda e Cultura do Gabinete de Ligação do Governo Popular Central na RAEM, Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude e IC.