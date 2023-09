Clockenflap | Pulp, Idles, Yoasobi e Caroline Polachek em Hong Kong

O Clockenflap 2023 já tem cartaz, com destaque para Pulp, os rockeiros Idles, o duo de j-pop Yoasobi e a cantora norte-americana Caroline Polachek. O festival regressa ao Central Harbourfront, entre 1 e 3 de Dezembro. O preço do passe de três dias aumentou quase um quarto para 1.990 dólares de Hong Kong

A organização do Clockenflap anunciou na terça-feira o primeiro lote de bandas e artistas que vão compor o alinhamento do cartaz do festival que se realiza no Central Harbourfront, entre 1 e 3 de Dezembro.

Depois de um hiato de três anos sem música ao vivo, o festival terá em Dezembro a segunda edição deste ano, depois da música ter inundado o coração da ilha de Hong Kong no início de Março.

No cartaz da edição que se avizinha despontam bandas como Pulp, o recente fenómeno de J-Pop Yoasobi, os britânicos Idles e o rapper japonês Joji.

O preço do passe para três dias aumentou 23 por cento para 1.990 dólares de Hong Kong, enquanto o bilhete de um dia custa 1.280 dólares de Hong Kong. A organização do festival alertou ontem para a venda rápida do passe de três dias e dos bilhetes para o primeiro dia, 1 de Dezembro, uma sexta-feira, quando vão actuar bandas como Yoasobi, Idles, o rapper canadiano bbno$ e os chineses Gong Gong Gong e Wang Wen.

Entre uma oferta variada de artistas, seja onde for, o regresso dos Pulp aos palcos é sempre um momento digno de destaque. Depois da passagem a solo pelo mesmo festival em 2018, Jarvis Cocker regressa a Hong Kong com a banda que o apresentou ao mundo.

Apesar de terem começado a carreira no início dos anos 1980, a aclamação da banda de Sheffield só chegaria a meio da década seguinte, com o disco “Different Class”, lançado 1996, de onde saíram “Disco 2000”, “I Spy”, “Underwear” e “Common People”, o single que havia de catapultar os Pulp para o estrelato de um panorama musical dominado pelo brit-pop.

O disco seguinte, “This Is Hardcore”, alargou o espectro sonoro da banda, da vivacidade rock do disco anterior, para uma onda mais decadente a abeirar-se do glamour negro de David Bowie ou Roxy Music. “Party Hard”, “Help the Aged” e “This Is Hardcore” são alguns dos momentos inesquecíveis do disco que culminaria num hiato de composição, um álbum depois, na primeira dissolução da banda.

Os Pulp regressaram ao activo, pela segunda vez este ano com uma tourné que passará pelo Clockenflap no dia 2 de Dezembro.

Fenómenos da era

Yoasobi é um dos destaques mais aguardados do festival e um fenómeno de popularidade à escala mundial. Formado em 2019, o duo japonês de música electrónica formado pelo produtor Ayase e a vocalista Ikura.

A ascensão meteórica desde o lançamento do primeiro single “Yoru ni Kakeru”, que chegou ao primeiro lugar do top de vendas japonês foi o mote para mais quatro singles e um álbum, “The Book” publicado em Janeiro de 2021. Os principais trunfos do duo japonês são a pop electrónica veloz e as melodias orelhudas que evocam anime nipónico.

Numa perspectiva muito menos comercial, a banda que deverá tocar antes dos Yoasobi são os britânicos Idles.

A banda de Bristol tem sido um dos fenómenos de uma nova onda de post-punk e do rock alternativo. Formados em 2009, mas com o primeiro disco lançado apenas em 2017, “Brutalism”, a banda de Joe Talbot ganhou a fama de dar tudo em palco, com actuações que perduram na memória dos fãs.

No dia seguinte, 2 de Dezembro, sobem ao palco os também britânicos post-punkers Squid, antes dos conterrâneos PREP apresentaram ao público de Hong Kong o seu indie rock.

Mas há muito por onde escolher no primeiro grande lote de artistas anunciados para o cartaz do Clockenflap, como a jovem cantora e compositora norte-americana Caroline Polachek, que tem formação académica em história chinesa e música clássica.

Num cartaz com várias dezenas de artistas e bandas, surge quase despercebido o lendário DJ e produtor, Darren Emerson, que fez parte dos Underworld, será um dos destaques no electrónica, assim como os australianos Peking Duk que regressam ao festival desde a estreia em 2018.

Entre as bandas e artistas vindos do Interior da China, destaque para os pioneiros Omnipotent Youth Society, os Gong Gong Gong e Wang Wen.