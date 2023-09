Arraial na Ervanários | Decorações vão custar mais de 5,7 milhões

O Governo anunciou na terça-feira a extensão do “Arraial na Ervanários 2023”, mantendo a decoração que inclui um ecrã 3D que projecta um gato, uma tela de nevoeiro e um arco de LED. O Governo adiantou ao HM que a continuidade vai acrescentar 1,36 milhões de patacas ao orçamento inicial de 4,4 milhões de patacas

A Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico (DSEDT) anunciou na terça-feira a extensão por mais cinco meses do “Arraial na Ervanários 2023”, uma iniciativa que tem como objectivo atrair turistas e incentivar o consumo no comércio da zona da Rua da Nossa Sra. do Amparo e Rua dos Ervanários.

O HM apurou que o prolongamento do programa irá acrescentar 1,36 milhões de patacas à factura de 4,4 milhões de patacas passada à Companhia de Desenvolvimento de Turismo Cultural KCT pelo Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização, totalizando 5,75 milhões de patacas.

O primeiro financiamento, pago em dois meses, serviu para custear o “fornecimento de dispositivos de hardware, criação de conteúdos e actividades de marketing” do “Arraial na Ervanários 2023”.

Em resposta ao HM, a DSEDT relevou que o orçamento para os custos de aluguer, operação e manutenção da extensão de cinco meses do “Arraial na Ervanários 2023” é de 1.360.000 patacas”. A despesa irá cobrir “os custos de todo o hardware das várias atracções visuais, nomeadamente a auto-estereoscopia – ‘3D Teatro de gato’, duas projecções de fog screen – ‘Gata no beco’ e ‘Gata curiosa’, e arco LED – ‘Gata no telhado’, bem como os custos de operação e manutenção do software”, é indicado pela DSEDT.

O Governo acrescenta que “o montante final a pagar será determinado com base no reembolso das despesas efectivas”, o que poderá fazer aumentar os custos.

Trazer pessoas

Depois de um período experimental que começou em Maio, as decorações com elementos visuais tecnológicos e representações de gatos, incluindo uma animação em 3D, decoraram a zona entre 21 de Junho e a passada terça-feira.

Na nova fase que se irá estender até Fevereiro, o Governo indicou estar a “estudar a possibilidade de introduzir novos elementos visuais e pontos de check-in”, para aumentar o “fluxo de pessoas aos bairros comunitários e impulsionando, assim, o consumo”. Em articulação com a iniciativa, 39 estabelecimentos comerciais da zona aderiram à campanha, lançando diversos descontos.

Até 18 de Setembro, o miniprograma do evento no WeChat registou cerca de 120 mil visualizações. De acordo com o questionário electrónico na aplicação, cerca de 85 por cento dos entrevistados prolongaram a sua estadia nas ruas e 75 por cento aumentaram o consumo.

O Governo lançou também um plano de promoção do “Arraial na Ervanários 2023” no “Xiaohongshu”, também conhecido como o Instagram chinês ou “pequeno livro vermelho”, “reunindo conteúdo de notas de tópicos de compras, alimentação e diversão”. Até 18 de Setembro, os conteúdos geraram mais de 10 milhões de visualizações.