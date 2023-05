PJ investiga denúncia anónima de assédio sexual em escola

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou estar a investigar um alegado caso de abuso sexual numa escola no norte da Península de Macau. A denúncia foi feita, na terça-feira, numa página de Facebook intitulada “Macau Students Secret”, utilizada para denúncias anónimas sobre as escolas no território.

“Estudo numa escola feminina na zona norte e fui vítima de abusos sexuais por parte de um professor, há uns meses atrás. Fiquei muito triste com o acontecido, mas quando perguntei à minha família se devia fazer queixa à polícia, não acreditaram em mim”, podia ler-se na denuncia. “Falei com o professor e com o director da escola e disseram-me que não devia falar sobre o assunto, também me ofereceram dinheiro para tentar resolver o problema”, acrescentou.

Como consequência do episódio, a denunciante declarou “sofrer de insónias todas as noites”, sem conseguir “esquecer as imagens do ataque”. “Não sei como lidar com tudo isto”, desabafou.

O comentário não foi identificado, porém a PJ admitiu estar a investigar a publicação anónima, devido à possibilidade de ter sido cometido um crime sexual. A polícia deixou ainda um apelo à vítima, ou a alguém com conhecimento do caso, para contactar as autoridades através do número 993.

No comunicado da PJ foi ainda deixado o apelo para que as vítimas de crimes sexuais façam queixa e procurem ajuda, de forma a levar os criminosos à justiça.

Comunicado da escola

Horas depois da denúncia, a Escola Feminina Nossa Senhora de Fátima, no norte da Península de Macau, emitiu um comunicado interno para “deixar descansados os pais e os alunos”. No documento era negada a existência de qualquer queixa.

“Nem o reitor, professores ou psicólogos receberam qualquer queixa de estudantes”, começou por ser indicado. “Esta escola tem um compromisso permanente de proteger os alunos e contribuir para que se possam focar nos estudos”, acrescentou.

Além disso, a escola garantiu fazer tudo para proteger a sua reputação, o que passa por cooperar sempre com as autoridades e cumprir as suas responsabilidades sociais.