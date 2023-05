PJ | Investigada denúncia de assédio sexual em escola

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou estar a investigar o alegado caso de abuso sexual numa escola no norte do território. A denúncia foi feita, na terça-feira, através de uma página de facebook “Macau Students Secret”, utilizada para denúncias anónimas sobre as escolas no território.

“Estudo numa escola feminina na zona norte e fui vítima de abusos sexuais por parte de um professor, há cerca de uns meses. Fiquei muito triste com o sucedido, mas quando perguntei à minha família se devia fazer queixa à polícia, não acreditaram em mim”, podia ler-se na denuncia. “Falei com o professor e com o director da escola e disseram-me que não devia falar desse assunto, também me ofereceram dinheiro para tentar resolver o problema”, acrescentou. A denunciante declarava ainda estar “a sofrer de insónias todas as noites”, sem conseguir “esquecer as imagens do ataque”. “Não sei como lidar com tudo isto”, desabafava.

O comentário não foi identificado, porém a PJ admitiu estar a investigar a publicação anónima. A polícia deixou ainda um apelo para a vítima, ou alguém com conhecimento do caso, contactar as autoridades através do número 993.