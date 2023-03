Pequim | 21,8 milhões de residentes em 2022

Enquanto a densidade populacional diminui na capital chinesa, o rendimento per capita sobe 3,2 por cento, face ao ano anterior

O número de residentes permanentes em Pequim foi de 21,8 milhões ao final de 2022, diminuindo em 43.000 pessoas em comparação com o ano anterior, segundo um anúncio das autoridades de estatísticas de Pequim na terça–feira. Os dados mais recentes revelaram também um aumento do rendimento dos residentes de Pequim em 2022, com o rendimento disponível per capita dos habitantes da cidade a aumentar 3,2 por cento em relação ao ano anterior.

A população urbana de Pequim em 2022 foi de 19,128 milhões na qual a população de migrantes foi de 8,251 milhões. Em 2021, a população de migrantes foi de 8,348 milhões, segundo o Chinanews.com, citando dados das autoridades estatísticas de Pequim.

A taxa de natalidade de residentes permanentes em Pequim em 2022 foi de 5,67 por mil e a taxa de mortalidade foi de 5,72 por mil, com a taxa de crescimento natural de -0,05 por mil, segundo relatos da media.

No final de 2021, os números foram de 6,35 por mil, 5,39 por mil e 0,96 por mil, respectivamente, de acordo com a imprensa.

Mudanças gerais

A população no continente chinês registou um crescimento negativo pela primeira vez em 61 anos, em 2022, diminuindo em 850.000 pessoas, de acordo com dados divulgados pelo Departamento Nacional de Estatísticas da China em Julho de 2022. Os observadores afirmaram que o crescimento populacional negativo é o resultado inevitável da taxa de baixa fertilidade de longo prazo do país, mas os dividendos demográficos do país não desaparecerão, como afirmam alguns pessimistas.

Os dados mais recentes revelaram também uma receita crescente constante para os residentes de Pequim em 2022, com o rendimento descartável per capita dos residentes da cidade a atingir 77.415 yuan, um aumento de 3,2 por cento em relação ao ano anterior. O rendimento descartável per capita dos residentes rurais aumentou 4,4 por cento, 1,3 pontos percentuais a mais do que os dos residentes urbanos.

Pequim é uma das 20 regiões chinesas e províncias que divulgaram dados sobre mudanças populacionais em 2022. A província de Hebei, do norte da China, Shandong do leste da China, Liaoning do nordeste da China e as províncias de Henan e Hunan, no centro da China, sofreram uma diminuição em sua população permanente. A diminuição de Liaoning foi a maior, com uma redução de 324.000.

Entre as províncias e regiões que assistiram a um aumento nos residentes permanentes em 2022, Zhejiang liderou o ranking, com um aumento de 370.000. Houve um aumento acima de 100.000 no Hubei, no centro da China, Anhui, Jiangxi e Jiangsu, no leste da China, bem como na região autónoma da Etnia Zhuang de Guangxi, do sul da China, segundo relatos da imprensa.