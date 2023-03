Os tesouros do letrado – Tradição e valorização dos objetos de escritório na cultura chinesa

Os objetos de escritório destinados à pintura e à caligrafia constituem uma tradição valorizada na China, sendo comum em residências de letrados profissionais e amadores. Desde o final da dinastia Zhou (c. 500 a.C.), a escrita na China é realizada com pincéis feitos de pelos de mamíferos, um elemento central do conjunto de instrumentos utilizados para essa atividade. Outro artefato importante é a “pedra de tinta”, geralmente uma placa de pedra colocada em uma caixa, com ou sem tampa, frequentemente elaborada com uma pedra específica usada para triturar a tinta produzida em bastonetes sólidos.

A pedra de tinta mais utilizada para essa finalidade foi a “duanshi”, de origem vulcânica, encontrada na província de Cantão, caracterizada por sua alta densidade e textura suave, permitindo a perfeita trituração e dissolução em água do bastão de tinta.

Além da pedra “duanshi”, outros três tipos de materiais eram empregados para a produção das pedras de tinta, sendo eles a pedra “She”, da região de Anhui, também de origem vulcânica, a pedra do rio Tao, de Gansu, uma pedra cristalina extraída do fundo de um rio, hoje inexistente, e a pedra “cerâmica” da região de Luoyang em Henan. (RIBEIRO, 2002, p. 368-369). Outros objetos frequentes no conjunto de instrumentos de escrita na tradição chinesa incluem pesos de papel, porta-pincéis para armazenar pincéis secos, descansos para pincéis, onde pincéis molhados são colocados, pequenas vasilhas feitas de cerâmica ou madeira, utilizadas para misturar tinta com água, além do descansa punho, um artefato feito de marfim, madeira ou cerâmica.

O selo é outro objeto comum nessa tradição, embora tenha sido desviado de seu objetivo original para atuar como um identificador de status e propriedade entre colecionadores. Caracteres tipicamente gravados em estilo arcaico são usados nos selos, que enriquecem e enfatizam o valor das pinturas.

O uso de selos é uma tradição elaborada e consistente que atingiu seu apogeu durante a dinastia Qing (1636–1912 d.C.). Sua origem remonta ao período da dinastia Song (960-1279 d.C.), quando as marcas produzidas por esses objetos – impressões realizadas na superfície das pinturas com um pigmento vermelho à base de óleo – começaram a ser utilizadas como precaução contra falsificações (XIN, 1997).

Na cultura chinesa, existem dois tipos de selos: um que faz referência ao nome pessoal do artista e outro contendo caracteres de reflexão filosófica. No entanto, é importante destacar que alguns selos de colecionadores e inscrições de caligrafia, com poemas, apreciações estilísticas, dedicatórias ou interpretações da obra, são posteriores à execução da pintura.

Em suma, a China é conhecida por sua rica cultura, que abrange uma ampla variedade de áreas, incluindo a escrita, a caligrafia e a pintura. Os aristocratas chineses com responsabilidades públicas não eram apenas versados em leis e administração. Eles eram verdadeiros “connaisseurs d’art”. A tradição dos objetos de escritório é um testemunho da valorização das artes e da intelectualidade na cultura chinesa. Neste texto, examinamos mais de perto essa tradição e seus elementos centrais.

Por fim, é possível afirmar que a tradição da escrita na China demonstra a alta intelectualidade do povo chinês durante as duas últimas dinastias. Segundo Julian Bell (2008, p. 106), foi nessa sociedade, considerada a mais letrada do mundo, que a arte “concebida não apenas para a elite, mas pela elite, ganhou forma”:

“A caligrafia era uma prática que unia o refinamento da sensibilidade ao refinamento da técnica. Os deslizamentos, arremetidas e saltos pulsantes do pincel cheio de tinta davam aos bem-educados uma chance de ostentar sua superioridade de espírito em corteses trocas de rolos de seda contendo poemas ou letras. O que hoje consideramos ‘pintura chinesa’ surgiu mais ou menos como um adjunto dessa arte suprema”. (BELL, 2008, p. 106).

Referências:

RIBEIRO, José Diogo Henriques Sêco. “A Colecção de Arte Chinesa do Poeta Camilo Pessanha”, Arquivo Coimbrão – Boletim da Biblioteca Municipal 35, 2002, pp. 368, 369.

XIN, Y., “Approaches to Chinese painting – Part I”, in “Three Thousand Years of Chinese Painting”, ed. Y. Xin, N. Chongzheng R. M. Barnhart et al., Yale University Press, Londres, 1997.

BELL, Julian. Uma nova história da arte. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2008, p.106.