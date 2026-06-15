Xanana Gusmão de visita a Portugal esta semana

O primeiro-ministro de Timor-Leste vai realizar uma visita a Portugal na próxima semana, após participar na cimeira entre a Rússia e a Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), anunciou Xanana Gusmão sexta-feira.

“Na próxima segunda-feira, viajo para a Rússia. Esta deslocação está relacionada com a ASEAN. Já participei anteriormente em encontros ASEAN-Japão e ASEAN-Austrália, quando Timor-Leste ainda não era membro. Agora que somos membros da ASEAN, tenho mesmo de estar presente”, afirmou o líder do executivo timorense.

Xanana Gusmão falava aos jornalistas após a reunião semanal com o Presidente timorense, José Ramos-Horta, que decorreu no Palácio da Presidência, em Díli.

Depois da Rússia, o primeiro-ministro timorense anunciou que viaja para Portugal, sem precisar o dia, para participar numa conferência e num encontro com estudantes de Timor-Leste a estudar Direito em várias faculdades do país.

“Precisamos realmente de melhorar o sistema de justiça”, afirmou. “Não será imediato, mas a médio prazo teremos de melhorar esta área, porque um dos nossos maiores problemas é a língua portuguesa”, acrescentou.

Encontros agendados

O chefe do Governo informou também que pretende reunir-se com autoridades judiciais portuguesas para solicitar apoio a Timor-Leste. “Também me encontrarei com o Procurador-Geral e com o Presidente do Supremo Tribunal, em Lisboa”, explicou.

Segundo Xanana Gusmão, o objectivo é sensibilizar estas entidades para a necessidade de apoio ao país, e não para a assinatura de grandes acordos. “Queremos evitar situações em que os nossos juízes lêem documentos sem compreender plenamente o conteúdo e acabam apenas por os assinar.”

O líder nacional reconheceu que a questão da justiça é de extrema importância para Timor-Leste. Timor-Leste enviou em 2024 os primeiros 50 estudantes para frequentarem o curso de Direito em Portugal, na sequência da assinatura de protocolos de cooperação com cinco faculdades portuguesas.

Os protocolos de cooperação foram assinados com as faculdades de direito da Universidade Católica, Universidade do Minho, Universidade de Lisboa, Universidade do Porto e Universidade Nova de Lisboa. O projecto prevê um total de 250 e 300 juristas formados em Portugal e será financiado na sua totalidade por Timor-Leste, num investimento inicial de cerca de 14,9 milhões de euros até 2028.