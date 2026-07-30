Mar do Sul | Instalada maior estação conversora de energia eólica offshore do mundo

Pequim instalou a maior estação conversora eólica offshore do mundo no mar do Sul da China, um projecto que vai beneficiar directamente a zona económica da Grande Baía, onde está localizada Macau, foi noticiado pela comunicação social estatal.

A maior e mais potente estação conversora offshore do mundo, com o nome de “Heart of Offshore Wind”, foi instalada em 23 de Julho, a cerca de 100 quilómetros ao largo da costa de Yangjiang, na província de Guangdong, sul da China, informou a emissora estatal CCTV.

Trata-se da primeira estação conversora offshore flexível de corrente contínua (CC) de 500 quilovolts e 2.000 megawatts do mundo.

O projecto está agora na fase final de ligação dos cabos submarinos e de testes conjuntos entre as instalações offshore e em terra, indicou a CCTV, notando que, quando estiver operacional, prevê-se que forneça seis mil milhões de quilowatts-hora de electricidade limpa por ano à Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau.

A Grande Baía é um projecto de Pequim que tem como objetivo criar uma metrópole mundial a partir das regiões administrativas especiais chinesas de Macau e de Hong Kong e outras nove cidades da província vizinha de Guangdong (Guangzhou, Shenzhen, Dongguan, Foshan, Zhongshan, Huizhou, Jiangmen, Zhuhai e Zhaoqing), onde habitam mais de 80 milhões de habitantes.

Exemplo para o futuro

No final de Maio, esta instalação de 25 mil toneladas, partiu de Nantong, na província de Jiangsu (este), a bordo de uma embarcação semi-submersível até ao sul da China, para ser instalada através de um método de flutuação de precisão, de acordo com notícia da agência de notícias Xinhua.

“Irá recolher electricidade de 163 turbinas eólicas offshore, converter energia CA [corrente alternada] de 66 kV em energia CC de 500 kV e enviar energia eólica offshore limpa para as redes terrestres com maior eficiência e menores perdas, levando, em última instância, electricidade às casas e às comunidades”, escreveu a gigante estatal de energia China Three Gorges Corporation (CTG), envolvida no projecto.

A estação mede 85,5 metros de comprimento, 82,5 metros de largura e 44 metros de altura, cobrindo uma área equivalente a um campo de futebol convencional e com a altura de um edifício de 15 andares.

No interior, alberga “um sofisticado sistema de equipamento eléctrico, de ventilação e de combate a incêndios, todo especialmente reforçado para resistir às condições de elevada salinidade e humidade do oceano profundo, ainda de acordo com a notícia da Xinhua.

A estação foi concebida para funcionar sem tripulação permanente, recorrendo a sistemas de monitorização remota e de manutenção inteligente. “O arranque bem-sucedido proporcionará um modelo técnico replicável para o futuro desenvolvimento da energia eólica em águas profundas na China e além-fronteiras”, lê-se ainda.