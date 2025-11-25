Gás natural do Greater Sunrise deve ser processado em Timor-Leste, diz PM

O primeiro-ministro timorense, Xanana Gusmão, insistiu ontem que o gás natural do Greater Sunrise deve ser processado em Timor-Leste e que aquele projecto é essencial para o desenvolvimento do país.

“A posição do Governo sobre o Greater Sunrise sempre foi clara. O gás natural do Greater Sunrise deve ser processado em terra, em Timor-Leste”, afirmou Xanana Gusmão, num discurso proferido na sessão de abertura do V Fórum de Energia, Mineração e Negócios de Timor-Leste.

O fórum, que vai decorrer até quarta-feira, junta parceiros internacionais, investidores e empresas de cerca de 70 países e visa apresentar as oportunidades de desenvolvimento nos sectores de energia e mineração. Segundo o primeiro-ministro timorense, aquele projecto é “essencial para o desenvolvimento nacional”, porque vai proporcionar novas oportunidades para os jovens timorenses adquirirem competências e participarem em indústrias emergentes.

“Garantirá que evitemos a chamada ‘maldição dos recursos’, o processamento em terra vai assegurar que o valor gerado pelo Greater Sunrise permanece em Timor-Leste e apoia a construção da Nação”, afirmou o líder do Governo timorense. O projecto vai também reforçar a segurança energética de Timor-Leste e criar milhares de empregos, salientou Xanana Gusmão.

O primeiro-ministro disse também que a posição de Timor-Leste é baseada em “avaliações especializadas” que “confirmaram que um gasoduto de águas profundas desde o campo até à costa sul é viável e consistente com os padrões internacionais de engenharia”. “Mantemos o nosso compromisso de avançar com o Greater Sunrise de maneira comercialmente sólida, tecnicamente robusta e alinhada com os interesses do nosso povo”, afirmou.

Outras recursos

Na intervenção, Xanana Gusmão destacou também as “novas oportunidades” no sector mineiro e dos minerais críticos, incluindo ouro, cobre, magnésio e outros recursos. “O desenvolvimento dos nossos recursos minerais em terra apoiará a diversificação económica, fortalecerá competências técnicas e criará empregos, especialmente nas comunidades rurais”, disse.

O Governo de Timor-Leste autorizou sábado a assinatura de um acordo de cooperação com a australiana Woodside Energy para estudos para processar e exportar gás do Greater Sunrise para o país. Segundo o Governo timorense, o acordo “representa um importante passo para a avaliação técnica, comercial e regulatória conjunta de uma futura unidade de LNG em território timorense”.

“As negociações conduzidas pelo Ministério do Petróleo e Recursos Minerais com a Woodside Energy, titular de direitos sobre o campo do Greater Sunrise, criaram as condições necessárias para formalizar esta cooperação, que permitirá aprofundar os estudos essenciais ao desenvolvimento do projeto”, salienta o comunicado.

A Austrália e Timor-Leste realizaram, em Outubro, negociações bilaterais para desenvolver o projecto Greater Sunrise, incluindo mecanismo de governação e os regimes fiscais do projecto.

O acordo de fronteira marítima permanente entre Timor-Leste e a Austrália determina que o Greater Sunrise, um recurso partilhado, terá de ser dividido, com 70 por cento das receitas para Timor-Leste no caso de um gasoduto para o país, ou 80 por cento se o processamento for em Darwin.