Grande Baía | Hong Kong e Guangdong assinam acordos de cooperação

O governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK) e o governo provincial de Guangdong assinaram uma série de documentos de cooperação em Hong Kong esta terça-feira para fortalecer a cooperação e o desenvolvimento de alta qualidade da Grande Área da Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, indica o Diário do Povo.

Os documentos foram assinados após uma reunião conjunta com a participação de altos funcionários das duas regiões, que concordaram em continuar a avançar nos intercâmbios e na cooperação em sectores como a tecnologia, os serviços financeiros e o desenvolvimento da Metrópole do Norte.

Esta foi a primeira conferência conjunta presencial sobre cooperação entre Hong Kong e Guangdong realizada após a retoma total das viagens entre Hong Kong e a parte continental da China.

O Chefe do Executivo da RAEHK, John Lee, e Wang Weizhong, governador da Província de Guangdong, presidiram conjuntamente à reunião. Yang Wanming, subdirector do Departamento dos Assuntos de Hong Kong e Macau do Conselho de Estado, e Yin Zonghua, vice-diretor do Gabinete de Ligação do Governo Popular Central na RAEHK, também participaram no encontro.