Lai Ka-ying – a caminho das estrelas

Na vastidão do espaço e no âmbito da expansão do programa espacial nacional, um nome brilha intensamente: Lai Ka-ying, a primeira astronauta de Hong Kong.

Lai Ka-ying fez a licenciatura, o mestrado e o doutoramento na Universidade de Hong Kong. A sua tese de doutoramento focou-se no cibercrime e na informática forense. Depois de terminar os estudos universitários, Lai ingressou em 2012 na Unidade de Apoio Técnico (TSD sigla em inglês) do Gabinete de Informação Criminal da Polícia de Hong Kong na qualidade de técnica especializada tendo ascendido depois ao posto de superintendente.

A jornada espacial de Lai começou com a oportunidade histórica apresentada pela primeira selecção nacional de especialistas de Hong Kong e Macau em carga útil. Enfrentando critérios de selecção extremamente rigorosos, destacou-se entre centenas de candidatos excepcionais.

Este processo de selecção não analisava apenas os conhecimentos académicos, era também o derradeiro teste à adaptabilidade psicológica, à tolerância ao stress e à resistência física. Depois de várias rondas eliminatórias, que incluíram uma selecção preliminar, uma semi-final e uma selecção final, Lai, com o seu vasto conhecimento, resistência mental impecável, e físico excepcional, aprimorado depois de um treino intensivo, acabou por passar o rigoroso processo de selecção nacional e passou a fazer parte do quarto grupo de astronautas na reserva. Foi seleccionada para a missão espacial tripulada Shenzhou-23, tornando-se oficialmente a primeira astronauta de Hong Kong.

Até atingir este magnífico estrelato teve de percorrer um caminho cheio de escolhas e sacrifícios e o marido, Anson Ho, foi o seu maior apoio ao longo desta jornada. Anson, também ele com um excelente percurso profissional, é o pilar da família.

Quando soube que a mulher tinha sido seleccionada como astronauta e teria de se submeter a um treino à porta fechada, demorado e intensivo, em Pequim, não hesitou nem por um momento e tomou a decisão de desistir da sua carreira profissional em ascensão em Hong Kong. Para realizar o sonho da esposa de viajar pelo espaço, Anson tomou a responsabilidade de realojar a família em Pequim. Num ambiente completamente estranho, Anson organizou incansavelmente toda a logística complicada de instalar a família numa nova cidade, construindo um refúgio seguro para a mulher e os seus três filhos.

Esta não foi a primeira vez que Anson apoiou os sonhos de Lai. Ao longo do casamento, foi repetidas vezes o herói anónimo da jornada de Lai. No início do casamento, quando Lai escrevia até altas horas da noite a sua tese de doutoramento, Anson estava sempre presente, apoiando-a discretamente e partilhando todas as tarefas domésticas.

Desde essa altura, até aos dias de hoje, Anson esteve sempre presente para apoiar os seus sonhos. Em 2011, Lai manifestou publicamente o seu grande afecto pelo marido, durante a apresentação da tese de doutoramento, afirmando que ele “se dedicou totalmente e que a acompanhou no período mais difícil da sua vida,” acrescentando que “sem o meu marido, teria sido impossível terminar a tese.” Pode dizer-se que cada progressão na carreira de Lai, cada distinção que recebeu, são um testemunho dos incontáveis dias e noites de dedicação silenciosa do marido.

O sucesso de Lai assenta certamente nos seus extraordinários feitos académicos, nas suas capacidades excepcionais e na sua robustez física, mas o amor incondicional do marido e o seu apoio são-lhe indispensáveis. Em 2024, Lai foi oficialmente seleccionada como parte do grupo de astronautas da China, exigindo que fosse submetida a um treino intensivo em Pequim. Para permitir que a esposa embarcasse nesta aventura, Anson, no auge da sua carreira, demitiu-se da sua posição no Departamento de Autoestradas de Hong Kong.

Mudou-se para Pequim com os gémeos de 11 anos e a filha de 9, para cuidar da família. Este apoio transcende o amor romântico; é uma força poderosa, entrelaçada com profundo afecto e fortes laços familiares. É fácil imaginar as dificuldades que Anson enfrentou para cuidar de uma família numerosa ao mesmo tempo que apoiava a carreira espacial da mulher em Pequim. Um antigo provérbio chinês diz o seguinte,

“Os pais que amam os filhos planeiam o seu futuro; os casais que se amam criam um paraíso um para o outro.”

O poeta britânico Browning disse certa vez, “Ele subiu em direcção ao sol, e ela seguia-o de perto.”

Mas neste caso “Lai vai em direcção às estrelas, enquanto Anson guarda a família.” É o amor em estado puro que mantem a família unida, permitindo que as três crianças aprendam o que é a compreensão e a dedicação, ao mesmo tempo que aquece o coração de Lai mesmo quando ela tem de se confrontar com o tédio e as dificuldades dos treinos de adaptação às condições do espaço. Não admira que na entrevista que deu antes do lançamento da missão Shenzhou-23, Lai tenha agradecido ao marido pela sua dedicação e por desempenhar o papel de pai e de mãe, e por confortar a filha mais nova que lhe é chegada, quando lhe diz, “O Papá toma conta da nossa família, e a Mamã trabalha para o bem de todos.”

Em última análise, a família de Lai é uma pequena comunidade que prospera graças ao amor. Neste lar, o amor não se desgasta com a rotina diária. Pelo contrário, é temperado e fortalecido. Os laços familiares não enfraqueceram devido à distância geográfica; em vez disso, ainda se enraizaram mais. É precisamente por causa deste constante cuidado com o amor que esta família é saudável, feliz e resistente.

A jornada de Lai ao espaço é um “hino ao amor” composto pelo mais forte laço entre um casal e pela conjugação de esforços da família. A nação acolheu a primeira astronauta de Hong Kong, mas também acolheu esta família cheia de amor e carinho. A astronauta de Hong Kong e o seu marido encorajam-se e apoiam-se mutuamente, contribuindo para a felicidade da sua família. Por detrás desta grande astronauta está o lar mais caloroso e perfeito com que podemos sonhar.

Consultor Jurídico da Associação para a Promoção do Jazz em Macau

Professor Associado da Faculdade de Ciências de Gestão da Universidade Politécnica de Macau

cbchan@mpu.edu.mo