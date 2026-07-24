Timor-Leste | Lançado projecto fotovoltaico para reduzir dependência de combustíveis

O primeiro-ministro de Timor-Leste lançou ontem a primeira pedra do Projecto Fotovoltaico Solar de Laleia, um dos maiores investimentos privado no país, que vai permitir reduzir a dependência de combustíveis para fornecer electricidade.

“Precisamos de diversificar as nossas fontes de energia e reduzir a nossa dependência dos combustíveis importados. É por isso que o Projecto Solar Fotovoltaico de Laleia é também extremamente importante”, disse Xanana Gusmão na cerimónia.

O projecto, que deverá ser construído durante 24 meses, terá uma capacidade de geração solar de 72 megawatts, com um sistema de armazenamento de energias em baterias com capacidade 36 megawatts-hora.

“Irá fornecer mais electricidade à rede nacional e ajudar a diversificar como Timor-Leste produz energia. Isto é particularmente importante porque vivemos num período de incerteza internacional”, salientou Xanana Gusmão.

“Timor-Leste não pode controlar os preços internacionais dos combustíveis. Não pode controlar as interrupções nas cadeias globais de energia. Mas pode tomar medidas para reduzir a nossa vulnerabilidade”, continuou o primeiro-ministro timorense.

O projecto de energia solar, segundo Xanana Gusmão, deverá reduzir os custos anuais de combustível em Timor-Leste em cerca de 25 a 30 milhões de dólares. “Isto permitirá utilizar mais recursos para apoiar a saúde, a educação, as infraestruturas e outras prioridades nacionais”, disse.