Diplomacia | China e Japão falam pela primeira vez desde disputa sobre Taiwan

Os chefes da diplomacia do Japão, Toshimitsu Motegi, e da China, Wang Yi, mantiveram esta semana uma breve conversa, a primeira desde o agravamento da disputa diplomática em torno de Taiwan, no ano passado, avançou ontem a imprensa japonesa.

O ministro japonês afirmou que ambos abordaram “as relações bilaterais”, sem adiantar pormenores sobre o conteúdo da conversa, segundo o diário japonês Nikkei. O breve encontro decorreu à margem da reunião anual dos ministros dos Negócios Estrangeiros da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), realizada em Manila.

Além de Wang, Motegi reuniu-se também, durante um jantar, com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Serguei Lavrov, com quem discutiu “as relações bilaterais e questões regionais”, acrescentou o jornal.

As relações entre Tóquio e Pequim atravessam um período de forte tensão desde Novembro do ano passado, quando a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmou que um eventual ataque chinês contra Taiwan poderia representar uma ameaça à sobrevivência do Japão, justificando uma intervenção das Forças de Autodefesa japonesas.

Em resposta, o Governo chinês impôs várias medidas de retaliação económica contra o Japão, incluindo a recomendação aos cidadãos chineses para evitarem viajar para o arquipélago e restrições às exportações para o Japão de bens de dupla utilização e minerais críticos.