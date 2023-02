Economia | Samuel Tong quer Macau a investir no fundo soberano da China

O presidente do Instituto de Gestão de Macau considera que parte das reservas financeiras do território devia ser investida através do Interior, para que sejam reduzidos os riscos e custos administrativos

O economista Samuel Tong defende que parte das reservas financeiras de Macau devem ser integradas no fundo de investimento soberano da China, para maximizar o investimento. A ideia foi defendida num artigo publicado ontem no Jornal do Cidadão.

Segundo o presidente do Instituto de Gestão de Macau, como os investimentos feitos pelo território nos mercados financeiros são “relativamente pequenos”, a melhor opção passa por entregar o dinheiro ao fundo soberano do Interior.

O economista argumenta que “ao participar nos investimentos do fundo soberano nacional seria possível obter apoio do Estado e procurar maiores oportunidades de investimento”, ao mesmo tempo que “seriam reduzidos os riscos e os custos administrativos”.

O modelo defendido pelo economista prevê que Macau entregue parte da reserva ao fundo soberano que depois investe esse dinheiro. Face aos resultados obtidos pelo fundo soberano, Macau recebe os lucros obtidos ou fica sem parte do dinheiro investido.

Além desta sugestão, Samuel Tong defende ainda que os investimentos da reserva financeira têm de servir para complementar o orçamento anual da RAEM, através de investimentos “com pouco risco”.

O lado positivo

No ano passado, os investimentos feitos com os fundos da reserva financeira resultaram em perdas de 20,75 mil milhões de patacas, ou seja, uma taxa de retorno negativo de 3,4 por cento.

Em relação a estes resultados, o economista minimizou as perdas, e fez a comparação com as regiões vizinhas, que indicou terem resultados piores. Samuel Tong apontou o exemplo de Hong Kong, que teve uma taxa de retorno negativo de 3,3 por cento.

No entanto, o presidente do Instituto de Gestão alertou também contra uma avaliação anual ou bianual dos retornos obtidos. Na opinião de Tong, os investimentos devem ser avaliados segundo prazos mais longos, para verdadeiramente se perceber os ganhos ou as perdas.

Ainda em relação às perdas, Samuel Tong indicou que foram fruto do ambiente internacional nos mercados financeiros, prejudicados com as restrições na política monetária dos Estados Unidos. No último ano, a Reserva Federal dos EUA tem aumentado as taxas de juros, fazendo com que o dinheiro fique mais caro, de forma a controlar a inflação interna.

Para o economista, os mercados financeiros estão igualmente a sentir os efeitos da invasão russa da Ucrânia, que é encarada como um factor de grande instabilidade.