DSEDJ | Candidaturas para apoios a partir de 24 de Abril

Foram ontem publicados em Boletim Oficial (BO) dois despachos que dão conta dos valores e regras de atribuição dos subsídios para os estudantes do ensino não superior que frequentam escolas na província de Guangdong e para os alunos residentes, a estudar em Macau, adquirirem material escolar.

O subsídio para a compra de material escolar tem o valor de 3.300 patacas e é acumulável com outros apoios concedidos pelo Governo, sendo que, para receber este apoio, os alunos têm de se registar no website da Direcção dos Serviços de Educação e Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ) entre os dias 24 de Abril e 9 de Junho, apresentando documentos comprovativos da frequência da escola no ano lectivo de 2022/2023.

No caso do apoio para os alunos residentes que estudam em escolas da província de Guangdong, as inscrições devem ser feitas, também no portal da DSEDJ, entre os dias 24 de Abril e 5 de Maio. Os valores deste subsídio variam entre seis e oito mil patacas para todos os níveis de ensino. Quanto aos apoios para estes estudantes poderem comprar material escolar, variam entre 1150 patacas, para os alunos do ensino pré-escolar, e 1700 patacas para os estudantes do ensino secundário complementar regular e ensino secundário complementar da escola secundária profissional, ambos em regime diurno.