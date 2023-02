Tao Yuanming – Três poemas

Tradução de Manuel Afonso Costa

No 11º mês do ano yi si.

Enfim! Regresso,

os campos e o quintal já devem estar cobertos de mato

porque não regressei mais cedo?

porque deixei que o corpo abusasse da alma?

é inútil ficar abatido, desiludido com a sorte

pois sei que se não há remédio para o passado,

é pelo menos possível tentar mudar o futuro

enfim, estou certo de que não perdi o rumo ainda

escolhi apenas o caminho errado,

o barco desliza protegido por uma brisa suave,

sinto-a através da roupa

interrogo quem passa para não me perder,

lamentando a indecisão matutina da luz

quando de repente vislumbro

sob uma luz crepuscular

a cabana, minha humilde morada

e logo desato a correr em viva excitação

o criado jovem, alegre vem ao meu encontro,

os meus filhos esperam-me na soleira da porta

os caminhos foram invadidos por ervas daninhas

e quase desapareceram

mas os pinheiros e os crisântemos estão intactos

de mãos dadas com as crianças entro em casa

onde me espera um jarro de vinho

na sala bebo um copo sozinho

ao ver as árvores e os campos alegra-se meu coração

apoiado no parapeito da janela que dá para sul

mastigo um desdém imenso pelo mundo

e deixo correr a felicidade

quem com pouco se contenta com pouco se satisfaz

ao longo dos dias por puro prazer passeio pelo jardim

a cancela continua fechada

de bengala na mão ando, passeio e descanso

de vez em quando levanto a cabeça e olho para longe

as nuvens aparecem e desaparecem, sem tréguas,

no cimo das montanhas

os pássaros invadidos pelo temor

sabem que é a altura de voltar a casa

a luz do Sol diminui, o pôr do Sol está breve

encosto-me, com melancolia, a um pinheiro solitário

agora sei que regressei ao lar

que tudo fiz para romper com o mundo,

ele e eu nunca nos demos bem

para quê alimentar ilusões? Não há nada a procurar

agrada-me mais uma boa conversa com a família e os amigos,

gozo o qin e os livros, são eles que curam as preocupações

quando a Primavera chega, os camponeses dão-me conselhos

é preciso trabalhar os campos a Oeste

às vezes dou uma volta numa pequena carroça

outras, remo um pouco na minha barca solitária

seguindo as águas mansas e serenas

ou penetrando ravinas profundas,

até ao inesperado de fontes silenciosas

é uma maravilha o mundo com tanta beleza

os ciclos inexoráveis da natureza

e comovo-me ao pensar que a minha vida

também se aproxima do fim, mas sem drama,

É tão pouco o tempo

que aos homens é dado sobre a terra,

enfim, é a vida! por quanto tempo ainda?

então sigamos apenas a voz do coração

a gente afadiga-se, a gente agita-se,

e onde é que isso nos leva!?

não tenho desejos de riqueza

e nem quero alcançar o céu

não quero mais que aproveitar os dias,

fazendo cera,

e andar por aí sozinho

a caminho dos cimos assobiando alegremente,

por margens de ribeiros de águas límpidas

ou mesmo fazendo poemas

sigo o curso das coisas até ao fim,

e se me regozijo com a ordem do céu

o que é que pode preocupar-me deveras?

Depois do incêndio a meio de Junho do ano wu sheng

A minha casinha de campo

ficava situada numa alameda afastada

foi por minha decisão que renunciei a mordomias

um dia em pleno Verão, levantou-se de súbito

um vento forte e violento,

as casas, rodeadas de árvores,

de repente ficaram em chamas

nem um só tecto, o fogo poupou

só o barco diante da casa ficou para nos abrigar

foi tão longa, tão longa essa noite

de um Outono inesperado

e a lua tão alta, tão alta e quase cheia

as árvores de fruto e os legumes

mal começavam a desabrochar,

assustados os pássaros não regressaram

no meio da noite, durante um breve espaço de tempo

fiquei de pé a contemplar a distância

com um golpe do olhar abracei os nove céus

desde criança, com os cabelos ainda em chinó

a minha pose já estava toda lá

e sem dar por isso já passei os quarenta

afinal o meu corpo segue o curso da natureza

mas o coração mantém-se livre e íntegro,

pois adamantina é a minha vocação

mais dura e resistente que uma pedra de jade

penso agora na época em que reinou Tung Hu ,

quando podíamos amontoar grão abundante

na borda dos campos

as pessoas, de barriga cheia,

viviam então sem medo

pela aurora, levantavam-se,

reentravam em casa para dormir ao anoitecer

uma vez que não nasci nesse tempo dourado,

não há nada a fazer

senão mesmo ir regar a horta.

Elogio da pobreza

Yuan An,

encurralado pela neve, recusou pedir ajuda

por orgulho

Mestre Chuan,

quando uma vez tentaram corrompê-lo,

nesse mesmo dia abandonou o emprego, …

afinal dorme-se quentinho no feno,

e respigar uns grãos silvestres dá para

um dia de comida

pode parecer duro e penoso, é verdade

mas eles não temiam

nem fome nem frio

pobreza e prosperidade podem ser inimigas,

mas como é o tao que decide,

nunca se preocuparam

a virtude de um reinava no seu país natal

a integridade do outro iluminava

a Passagem de Oeste