Dias melancólicos se encontram no Outono!

NASCIDO EM 1963, em Zigong na província de Sichuan, Zhen Danyi, vive actualmente em Hong Kong, onde publica na Sixthfingerpress, uma editora-oásis, digamos assim, no ténue contexto cultural de Hong Kong.

A sua mãe era actriz, uma intelectual que a Revolução Cultural poupou lançando-a para uma fábrica de açúcar para o resto da vida. Algumas das primeiras palavras que Danyi disse quando nos encontrámos foram: “odeio açúcar”.Os poemas aqui apresentados são de “Wings of Summer”, uma colectânea que reúne poesia de 1984 a 1997 em tradução inglesa de Luo Hui.

É curioso encontrar um poeta que, ao contrário do cinismo em moda na Europa, não aposta em desdenhar do seu ofício. Em Portugal, por exemplo, tornou-se fino entre poetas dizer que “a poesia não interessa” (um famoso dictum de T.S. Eliot). Até faz sentido, para quem escreve nos subúrbios da vida, por tédio.

Não no caso de Zheng Danyi, onde a escrita e a vida não são separáveis. Na sua poesia, como em muita da arte contemporânea chinesa, há uma crueza e um desassombro por vezes quase brutais que têm obtido uma recensão fora da China que as considera como violência gratuita ou como estranheza deliberada. Mas que outra coisa esperar de uma crítica e de uma sociedade que se habituaram a ver a arte como mero exercício?

Como posso fazer-te acreditar que isto é o

/Outono

Quando tudo aqui

Prova o oposto!

Quando a mais fria água pega fogo

Quem sabe – colo o meu ouvido

A um sino. Quem sabe –

Encomendei uma rajada de vento! Num mês

As folhas caíram

O sino esgotou o seu repique

Como pode ter sido vinho

A privar-me do meu desgosto!

Como podes tu, caminhando sozinho

Ter-te tornado escravo da tua alma

Como podem os pássaros, mortos há muito

Subitamente reaparecer no céu?

Outono. Dias indescritíveis

Dias em que o fogo extingue fogo

Não, como posso fazer-te acreditar

Que estes são dias em que electricidade se

/ dobra em metal!

Estes são dias de apocalipse! Quando eu,

/ para ti

Escancaro a porta da morte…

Agora entra. Perplexas faces, gloriosas faces

Dias melancólicos se encontram no Outono!

QUANTOS OUVIDOS DA ALMA OUVEM

Quantos ouvidos da alma ouvem idade

Ou solidão? A última, a única liberdade

Está desfeita. Quando intoxicada

No cume da felicidade

Nas profundezas de enormes plantas

Quantos ouvidos da alma ouvem

Rodas de pequenos dentes, girando

Infinitamente girando

Violentas línguas enredadas sob água

Prodigalizando flores e interminável

/ bom vinho

Porém cada nascer é um salvamento

Como banquetes, uns a seguir doutros

Pois o terror é bastante. Pois a terra

Rouba antes de dar de novo

Demasiado obsoleto! Por favor –

Quantos ouvidos da alma ouvem

O seu próprio arquejar, ou as batidas

/ do coração

De crianças cantando

Em punido ar

A derradeira canção de inocência

PRIMAVERA

Como uma palavra de veias cortadas

Isto é Primavera

Após numerosas Primaveras

Certos inimigos acordam

Como um suave jardim

Ervas, chuva, ou uma aguda vedação

Tais coisas, no passado poderiam ter sido

Espadas e adagas

Amor, solidão… deixa estar

Entre sonhos e fantasias

Estão essas flamejantes pétalas

Línguas traindo o amor

Ou veias

Secretamente quebradas?

O vidro faz progressos

Carregado com órgãos internos…Árvores

/ palácios

Fazem progressos

Em direção a gentileza, ou a cristal ou sal?

Olha, vermiculares dedos, rostos

Como Terreiros de execução –

Meras folhas de papel branco

Como poderemos suportar assaltos de sangue

Olha, o que faz

Este planeta de valas comuns entontecer,

/ cansar

Não! Certamente não

Costumes, morte, nascimento…ou um jardim

Nas margens da carne destinadas a rebentar

A terra está preparar, a devorar

Outra Primavera

CONHEÇO OS SONHOS DESTA REGIÃO

Conheço os sonhos desta região

Ao lado de uma ave fugitiva e de um sino

/ que toca

Em Nanjing. Rochas para rochas se retiraram

De Edifício graves

Deixando muito espaço para árvores

Flor de primavera, lua de Outono, ano sim,

/ ano não

Paisagem e beleza desfilam, ar púrpura

Fugindo de templo e igreja

Buscando um cheiro, um bando de corvos

Paira sobre o quarteirão…Um bando

/ de corvos

Relutantes na partida, até

Turistas serem trazidos ao alto do monte

A mais bela

Capital que já vi – a invernosa Najing

Na margem da morte

Mostrando paisagem. Secreta, serena…Até

Carnudos remoinhos

São trazidos de labirintos subterrâneos

Abrupto ar de entardecer espalha ansiedade

/ e medo

Uma ave fugitiva

Sonhos de um sino que toca

A capital foi para norte, as pessoas

/ ergueram-se

E eu sei segredos mais profundos

Para além da vista. Em delapidados

Palácios, uma pérola única

Ou uma cabeça tombada

Causaram enorme incêndio

Em Nanjing, metade do fogo penetrou

/ a poesia. A outra metade

Contida por montes e lagos

Imagens rectificadas por paisagem

Torre subidas para ver –

Nunca curta semana, a frente fria cruzou

/ o Yangtze

Vestido em roupa almofadada

Eu regressei

À outra margem da morte…Oh

Os meus passos apressados me envolveram

Em sonhos desta região. Buscando um cheiro

Repetindo faces fictícias

A última noite trouxe grande neve

Um par de sapatos de algodão me acenou

Adeus às portas da cidade…

A ave fugitiva, de novo, sonhou com um sino tocando

Janeiro de 1989

OITO POEMAS CHAMADOS ESTILHAÇOS

1. O VENTO BATE COM SUAVES CASCOS

O vento bate com suaves cascos nos vidros

/ da minha janela

Eu balanço como água num copo

No corredor branco do tempo

Como um copo de água não me posso

/ inclinar

O vento, depois dos bosques, varre agora

/ as ruas….

O vento, saindo da cidade…a um distante

/ vale

Abre: castanha felicidade engarrafada

Olho para dentro de mim…O vento

Fica no copo, por isso só posso tremer

Tremer. Ecoar

O som das rochas despejadas nos tímpanos

/ do vale

2. POESIA

O horário marcado, papel preparado, sangue

/ grita em calma

Um som inclina-se para a frente

Uma sombra varrendo diz: Agora

A escrita começa

Quando o vale mistura a sinfonia das canções

/ de amanhã

Rasgo as ligaduras

Rasgo a pele da dor para veres –

Olha, aqui

Poesia – este pássaro a ficar cor-de-rosa

Penas cheias, músculos fortes, ossos

/ embrulhados

Cordas vocais prateadas e finas como asas

/ de cigarra

Todo completo…E aqui

O crescimento no céu

E fundos arranhões que deixou no papel…

3. RECUSA

Toneladas de gelo flutuando no céu

Chamamos-lhe nuvem

Toneladas de raiva agitando-se no céu

Chamamos-lhe trovão

No cálice do universo

Relâmpago gelado junta-se de novo a carne

Toneladas de carne

Chamamos-lhe amor

Chamamos-lhe: qualquer coisa –

Até que finalmente lhe chamamos; ódio

Flutuando no coração

Um pedaço de rugoso osso

Entre estas linhas

Nuvens de diferentes designações recusam-se

/ a fundir

4. VOCABULÁRIO BRANCO

Então, deve ser assim que se cospe gravilha

“Sobe rochas, esmaga…”

Então, deve ser assim que se limpam

/ feridas mortas

“Luvas, rochas, serra eléctrica…”

Já não sonhamos para além de amanhã

Nas rochas, vocabulário branco

Paciente aguarda que a ordem esguiche,

/ em massa

5. MAS UM POETA É SÓ

Mas um poeta é só um rádio amador

No coração de sal e cristal, rápido nevoeiro

/ prevalece

Cristal, olhos translúcidos, fixa blocos

/ de cimento

Organizados como caixões ao longo

/ do céu

Mais alto, num inferno de cimento, é salve-se

/ quem puder

Mas um poeta pode voar – no sonho

De um objeto voador feito de gralhas e papel

/ encharcado

Mas um poeta é só alguém que fala no

/ nevoeiro

Só um falante

Em espesso nevoeiro

Um archaeopteryx, exalando quentes

/ baforadas

6. COM POESIA

Escuridão. Escuridão continua

Um brilho branco no crânio

Nunca pode ser esmagado

Começo a limpar sangue em cadáveres

Com poesia, começo a rezar

Deixo sair calor aprisionado nos membros

/ de vocabulário

Com poesia – o radiador inquebrado

Quando no meu vas deferens algo se agita…

7. VIDA

Vida, o que podes espremer agora

A parte perecível pereceu

A parte que abana foi abanada

O que pode ser perdido, perdido

O que pode ser sobreviver, sobrevive…

Oh, Vida, a que me espreme

Mas já não podes espremer mais, nem sequer

Uma lágrima forçada

8. APARTAMENTOS DE CIMENTO

Recuas perante ti mesmo, recebes

O lençol branco com clavículas

As portas estão sendo instaladas, uma a uma

A cama, amarando as suas oito pernas,

/ não está disposta a suportar –

Um frio

Desejo de se erguer ocupa o leito de morte

Desnecessariamente largo

Com expressões presas e câmara lenta

Novos inquilinos estão-se a mudar

Erguendo-se, caindo, em fila

As portas estão numeradas por dentro,

/ com endereços…

Como pedras tumulares erigidas na mente

“Não mais escrita – não mais!”

Um cheiro ardente penetra as narinas

Ela jaz na cama como suave fio

Queimado por um sonho de alta voltagem…

Maio de 1985

De Dezasseis Poemas, 1988

Introdução e Tradução de Rui Cascais