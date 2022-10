Do Silêncio e do Vazio na poesia de Su Dongbo

DR

O grande 蘇東坡Su Dongbo (1037-1101) não pára de nos surpreender. A sua vasta poesia, multifacetada nos temas, na abordagem ao real e ao fantástico, desdobra-se diante dos nossos olhos e sensibilidades, num painel distante e próximo de encantamentos e maravilhas. O vazio e o silêncio são temas caros à grande poesia chinesa. Eis quarenta caracteres de poemas de Su Dongbo, recriando o tema:

Vazio e silêncio (dois excertos)

欲令诗语妙

无厌空且静

静故了群动

空故纳万境

Para a maravilha do poema,

o melhor é o vazio e o silêncio.

Em silêncio, floresce tudo o que se move,

o vazio alberga dez mil imagens.

我心空无物

斯文定何间

君看古井水

万象自往还

O meu coração vazio, suportando coisa nenhuma,

não importam as comezinhas coisas do mundo.

Olhem a água de um velho poço,

dez mil imagens aparecem, desaparecem.

A propósito destes versos, do silêncio e da água no velho poço, escreveu He Qing, letrado chinês nosso contemporâneo:

“O vazio e o silêncio são considerados como o princípio primevo da poesia. Quanto mais vazio e silencioso um poema soa, mais valor estético ele ganha.

“(…) Pode-se imaginar esse silêncio, essa imobilidade, essa limpidez, essa frescura, essa profundidade temporal da água de um antigo poço, e imaginar que esta água silenciosa reflecte, serenamente, os vôos das aves, as viagens das nuvens, as vibrações da luz do sol, as oscilações das relvas e dos ramos das árvores, as mil cores da natureza. Nesta imagem poética reside não só a maior sabedoria chinesa, mas também o estado ideal da estética chinesa: permanecer ancorado no silêncio mais profundo e contemplar os movimentos mais íntimos do universo…” (He Ding, Images du Silence, Pensée et Art Chinois, Paris, L’Harmattan, 1999, pag. 79/80.)