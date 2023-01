Almeida Ribeiro | Encerramento elogiado por associações

Uma alternativa para promover o turismo e que pode ser estendida a outra zonas da cidade, de maneira a criar uma nova dinâmica na economia. Foi desta forma que o sector do turismo avaliou o impacto do encerramento da Avenida Almeida Ribeiro.

Ao jornal Ou Mun, o presidente da Associação de Sabedoria Colectiva de Macau, Yang Jun, considerou que a iniciativa de permitir que os turistas ocupassem a zona criou novos pontos interesse na cidade, aumentou o interesse dos turistas e impulsionou os negócios naquela área. Assim sendo, Yang propôs ao Governo que pondere a continuação do projecto, criando mais áreas pedonais durante os feriados ou fins-de-semana, em cooperação com o sector do turismo, que assim pode criar novos roteiros.

Também o vice-presidente da Associação dos Embaixadores do Património de Macau, Carlos Lo, concordou com a opinião de que a iniciativa permite criar novos roteiros de turismo. Contudo, considerou que é possível melhorar a iniciativa, também de forma a evitar a excessiva concentração de turistas.

Finalmente, Wong Man Pan, vogal do Conselho Consultivo do Trânsito, considerou a decisão um sucesso. Porém, alertou que no caso de se pretender prolongar o projecto, é necessário ter muita atenção para evitar a criação de novos engarrafamentos na cidade.

Como o plano vai ser reiniciado a 4 e 5 de Fevereiro, Wong Man Pan admite que possa ser criada maior confusão no trânsito, por isso deixa o alerta para que as autoridades planeiem bem a iniciativa.