Exportações dos países de língua portuguesa para Macau sobem 46,9% em 2022

As exportações de mercadorias dos países de língua portuguesa para Macau subiram 46,9 por cento no ano passado, em comparação com 2021, indicaram dados oficiais ontem divulgados. No ano passado, o valor exportado pelos países de língua portuguesa para a região foi de 1,06 mil milhões de patacas, de acordo com a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC).

Já o montante importado de mercadorias de Macau pelo bloco lusófono caiu 73,4 por cento, em termos anuais, ficando-se pelos dois milhões de patacas. Em 2022, o valor exportado de mercadorias subiu 4,3 por cento, comparativamente ao ano anterior, num total de 13,52 mil milhões de patacas, enquanto o valor importado foi de 139,8 mil milhões de patacas, ou seja, menos 9,1 por cento, em termos anuais.

O défice da balança comercial de Macau no ano passado fixou-se em 126,29 mil milhões de patacas, menos 14,62 mil milhões de patacas, face a 2021 (140,9 mil milhões de patacas). O valor total do comércio externo de mercadorias em 2022 correspondeu a 153,3 mil milhões de patacas e desceu 8,1 por cento relativamente aos 166,8 milhões de patacas registados em 2021, acrescentou a DSEC.