Berlim | Antropólogo de Macau exibe filmes locais em nova exposição

Cheong Kin Man, antropólogo natural de Macau e residente em Berlim há vários anos, promove amanhã a exposição intitulada “As Intervenções Utópicas nas Paisagens de Berlim”, que será acompanhada pela projecção de filmes de Macau, entre outros com origens diversas. Trabalhos de realizadores como Tracy Choi, Nancy Io ou Lei Cheok Mei serão dados a conhecer ao público berlinense

Habituado a dar a conhecer lá fora o nome de Macau e algumas das coisas feitas na área das artes, Cheong Kin Man, antropólogo, residente de Macau, volta a fazê-lo num novo projecto na capital alemã. Amanhã será apresentada, no Fórum da Sociedade Cooperativa de Berlim, a exposição “As Intervenções Utópicas nas Paisagens de Berlim”, uma mostra que nasce de um colectivo de artistas onde se inclui o próprio Cheong Kin Man. A acompanhar esta iniciativa será feita uma projecção de filmes de Macau e também outros internacionais.

Na lista de filmes inclui-se o documentário “Os Meus Dias num Apartamento”, de Lei Cheok Mei, que, para Cheong Kin Man, é de “excelente qualidade”. “Espero que o filme possa ser apresentado noutras exposições de artes na Alemanha e Polónia que vamos organizar”, adiantou o antropólogo. Destaque ainda para a exibição do filme “O Jogador que Perdeu o Sentido da Vida”, da aclamada realizadora Tracy Choi, que realizou este trabalho a convite do Centro de Aconselhamento sobre o Jogo e de Apoio à Família de Sheng Kung Hui. Este filme estreou em Macau em 2015 nos cinemas UA Galaxy.

Será também exibida a curta-metragem “Ma Ma”, de Nancy Io. Este é o resultado de um projecto desenvolvido pela realizadora no âmbito do mestrado em cinema que concluiu na Universidade Nacional de Artes de Taiwan.

O filme foi apresentado na edição de 2020 do Festival Internacional de Cinema de Macau, além de ter sido recentemente nomeado para um dos “Golden Harvest Awards”, em Taiwan. Serão ainda projectados dois filmes da autoria de Noah Ng, curador principal do Armazém do Boi, “Critical Moment and Participant” e “Ferriage”.

O cartaz encerra com a exibição de “Uma Ficção Inútil”, a etnografia viusal experimental de Cheong Kin Man que já correu o mundo, bem como filmes e vídeos de Deborah Uhde (Alemanha), Hengame Hosseini (Irão), James Bascara (EUA), Low Pey Sien (Malásia) ou Rusnė Dragūnevičiūtė (Lituânia).

Esta é a primeira vez que os trabalhos de Tracy Choi, Nancy Io, Noah Ng e Lei Cheok Mei são exibidos na Alemanha, sendo que todo o cartaz de exibições contará com comentários da cineasta alemã Deborah Uhde e da filósofa alemã Lisa Schmidt-Herzog.

Vídeos e companhia

Relativamente à mostra “As Intervenções Utópicas nas Paisagens de Berlim”, nasce de um colectivo de artistas berlinenses intitulado “Arbeitspause”, que em português significa “pausa no trabalho”, do qual faz parte Cheong Kin Man. Neste projecto, o antropólogo voltou a trabalhar com a artista polaca Marta Stanisława Sala, com quem já desenvolveu outras iniciativas artísticas, bem como com Johanna Reichhart, da Alemanha, e Marcos García Pérez, de Espanha.

O evento exibe 30 trabalhos de autores internacionais como colagens, desenhos, fotografias, instalações, trajectórias e vídeos. Uma fotografia do fotógrafo português Jorge Veiga Alves estará em exibição em conjunto com outros trabalhos das fotógrafas japonesas e americanas, Hoshino Saki e Jennifer Liu.

Inclui-se ainda, nesta mostra, uma colagem de Cheong Kin Man e Marta Sala, com o nome “Os Signos Utópicos”, que não é mais do que uma publicação com cerca de uma centena de ideogramas fictícios com uma linguagem “utópica”.

Esta mostra, bem como a exibição dos filmes de Macau, contam com o apoio do Fórum da Sociedade Cooperativa de Berlim, criada entre 1993 e 1994 e que reúne 49 cooperativas de habitação de Berlim e de Brandemburgo.