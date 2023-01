Futebol | Torneio do Coelho com equipas de Cantão e Hong Kong

A partir do dia 28 de Janeiro, o Instituto do Desporto (ID) vai começar a distribuir gratuitamente bilhetes para os jogos de futebol Torneio de Comemoração do Ano do Coelho – Taça de Cantão, Hong Kong e Macau 2023. Os amigáveis vão decorrer no dia 5 de Fevereiro, no Estádio Olímpico da Taipa, e contam com a participação de equipas de Macau, Hong Kong e do Interior.

Da liga de futebol da província de Cantão vêm à RAEM as formações do RTFC de Guangdong e a Zhuhai 2030. Estas equipas não participam na principal liga chinesa.

Hong Kong é representada pelo Eastern Football Club, enquanto o Chao Pak Kei, campeão da Macau no ano passado, vai representar Macau. Segundo o ID, o torneio de cariz distrital tem como objectivo permitir aos cidadãos “sentirem o entusiasmo e vitalidade” do desporto. Chao Pak Kei e Zhuhai 2030 são as primeiras equipas a entrar em campo, às 14h. RTFC de Guangdong e Eastern Football Club defrontam-se ás 16h15.

Todos os bilhetes são gratuitos e cada residente ou turista pode levar um máximo de quatro ingressos.

Segundo o presidente do ID, o torneio faz parte das actividades Recreativas e Desportivas da Festividade do Ano Novo Lunar de 2023, que contam com um orçamento de 900 mil patacas.

Além de um torneio de futebol, as actividades organizadas pelo ID apresentam igualmente um desfile de motos, que acontece a 29 de Janeiro, uma actividade de cicloturismo, agendada para 24 de Janeiro ás 9h no Cotai, e ainda um festival de desporto, marcado para a Praça de Iao Hon, também a 24 de Janeiro, entre as 14h e as 17h.