Testes | Testagem gratuita acaba e privados passam a amostra única

Os testes de ácido nucleico gratuitos deixaram de existir. As autoridades de saúde indicaram que desde ontem 11 postos de testes privados passaram a fornecer testes de amostras únicas. O ajuste foi justificado com a “política da passagem transfronteiriça”, ou seja, com a suspensão da obrigatoriedade de apresentar teste de ácido nucleico para quem entra na China vindo de Macau.

Assim sendo, onze postos passam a fornecer serviços de testagem paga numa amostra única, com resultados fornecidos dentro de 12 horas após a realização e exibidos no código de saúde.

Os postos referidos encontram-se nos seguintes locais: Nam Yue (Kon Chi Centro Tratamento Médico das 10h às 18h, Jardim Comendador Ho Yin (Parque de Esculturas Étnicas Chinesas, das 12h às 19h), Edifício “Nova Taipa Garden” (Rua de Bragança das 14h às 21h), Nam Yue Group FAOM (Rés-do-chão do Campo dos Operários das 10h às 18h), Grand Lisboa Hotel (das 10h às 13h e das 14h às 18h), MGM Macau (das 15h às 18h), StarWorld Hotel (das 15h às 18h), The Venetian Macau (das 10h às 13h; das 14h às 18h), MGM Cotai (das 10h às 13h), Studio City Macau (das 10h às 13h; das 14h às 18h) e BroadwayMacau Hotel (das 10h às 13h).