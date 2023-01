Ferries | 1500 viagens vendidas antecipadas no sábado

Tiveram ontem início as viagens por via marítima entre Macau e a ilha de Hong Kong, com representantes de vários departamentos governamentais e autoridades a falarem à comunicação no Terminal Marítimo da Taipa. O representante da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos (DSAMA) revelou que a empresa que opera o transporte indicou que no sábado foram vendidos antecipadamente 1500 bilhetes para viagens.

As autoridades esperam que a afluência de passageiros suba gradualmente, atingindo o pico nos feriados do Ano Novo Lunar. Para o efeito, a DSAMA “está em contacto estreito e coordenação com as companhias de barcos, e após a retoma das carreiras irão manter-se atentos à procura e quando necessário coordenar com as companhias para aumentar o número das carreiras, bem como ponderar a retoma do serviço das carreiras nocturnas e ainda o aumento de pontos de ligação, tal como o terminal marítimo do Porto Exterior”.

As autoridades indicaram ainda que foi exigida às companhias de embarcações e à empresa de limpeza adjudicada do terminal marítimo o reforço da limpeza e desinfecção das instalações e espaço público dentro do terminal e das embarcações.

A DSAMA realizou seminários sobre segurança marítima para as companhias de barcos e tripulação das embarcações tendo em conta que várias obras marítimas estão a decorrer em Macau, incluindo as da quarta ponte entre Macau e Taipa.