Breve introdução à vida e obra do poeta Tao Yuanming

Tradução e texto de Manuel Afonso Costa

A. Vida

Alguns sinólogos europeus chegam a falar de Idade Média para caracterizar o período da História da China que fica situado entre o fim da Dinastia dos Han (220 d. C.) e a breve dinastia dos Sui (589 d.C.). Esse período que, como disse, chega a ser classificado de uma verdadeira Idade Média da história chinesa é mais vulgarmente designado por Época das Seis Dinastias; Liu chao, se as entendermos como sendo as Seis Dinastias puramente chinesas (han) do Sul ou Nan bei chao, se as considerarmos as Dinastias do Sul e do Norte. Bem a meio desta época, de intensa divisão nacional e por isso também muito conturbada, viveu o poeta Tao Yuanming, mais concretamente entre 365 e 427.

Tao Yuanming nasceu em Chai-sang, no sopé Noroeste da montanha Lu. Se bem que Tao Yuanming seja muito mais um poeta do Tempo do que do Espaço, tudo leva a crer que o fascínio do lugar terá desempenhado um papel importante tanto na formação da sua sensibilidade como nas oscilações permanentes do seu modo de vida.

Assim, se Tao Yuanming acedeu ao mandarinato com a idade de 28 anos, a verdade é que interrompeu esta actividade muitas vezes. Em todas elas é possível estabelecer uma relação entre essas interrupções e profícuos regressos ao campo. E estes regressos ao campo são mesmo escolhidos pelos estudiosos da sua obra como marcos referenciais da sua evolução poética.

Durante o primeiro regresso ao campo (400-401) ele escreveu Voltando à minha antiga morada, poderoso poema onde a alegria se mistura com a angústia.

O segundo regresso ao campo (402 a 404), por ocasião do luto por sua mãe, corresponde, sabe-se, ao período provavelmente mais tranquilo da vida do poeta, período durante o qual escreveu os vinte poemas subordinados ao tema do vinho. Se alguma vez Tao Yuanming foi feliz terá sido durante este segundo regresso ao campo e pelo menos por três motivos. Antes do mais porque o evento do luto, permitindo-lhe um prolongado retiro o poupou aos acontecimentos sangrentos desencadeados pela rebelião de Huan Xuan contra o poder imperial, que só acabou quando Liu Yu, que se manteve fiel ao imperador, debelou a rebelião e restaurou a dinastia Jin.

Em segundo lugar porque ao longo destes anos o poeta se exercitou nas práticas agrícolas, tão do seu agrado. Finalmente, porque embora hesitando ainda entre o mandarinato e a agricultura, ele adquiriu, durante este retiro, a consciência inequívoca da sua condição de poeta, tal foi o volume da sua escrita nesta época.

Segue-se o ano de 405, tão terrível, que no ano seguinte começará o retiro definitivo do poeta, cuja primeira parte vai de 406 a 412 e cuja segunda parte culminará na sua morte em 427.

O Grande Retiro que vai afinal de 406 a 427 será poeticamente inaugurado pelo célebre poema longo precedido de uma introdução não menos longa e intitulado Finalmente regresso a casa. Este é provavelmente o mais emblemático poema da obra de Tao Yuanming, pois nele o poeta explana de forma sistemática a sua ideologia de retiro, culto pela humildade e modéstia.

Qual a natureza da motivação destes retiros, tão decisivos tanto na vida quanto na obra do poeta. Tradicionalmente enfatizam-se duas formas de aproximação: A hipótese do princípio moral e a hipótese da inclinação. Recusa da corrupção do regime ou eremitismo confuciano por um lado ou vocação campesina por outro. Por mim, como se verá, inclinar-me-ei mais no sentido de uma espécie de Pastoral on the Self, de grande modernidade e onde o retiro é colocado ao serviço de desígnios literários, embora estes desígnios literários sejam inseparáveis de uma posição moral onde a vida simples é promovida em detrimento da vida palaciana.

1

No terceiro mês do ano yi si, em missão à capital na minha qualidade de conselheiro do general encarregado de restaurar o brasão do exército, ao passar por Qian xi …

desde que abandonei estes lugares,

os anos passaram depressa

e agora tenho de novo todo o dia

para olhar as montanhas e o rio

tudo é como sempre foi,

uma chuva ligeira lavou os picos mais altos do bosque

o vento está fresco, contudo agreste,

os pássaros surgem das nuvens de repente

ah! como eu admiro

este mundo tão variado,

esta harmonia

o modo como circula o vento,

natural e benigno

por que terei eu de fazer o que faço!

os desejos mais antigos

não se alteraram nada

e todos os dias sonho

com o campo e com a casa

é difícil ficar longe tanto tempo

por isso ao longo do dia

o meu pensamento

tem a forma do junco

que me há-de levar de volta;

a minha tenacidade é igual à dos ciprestes

também eles desafiam a geada.

2

Finalmente regresso a casa

A minha família era muito pobre e os trabalhos campestres não eram suficientes para sustentar a família. A casa estava cheia de crianças e de arcas vazias. E a verdade é que eu não vislumbrava nenhum caminho para assegurar os proventos necessários à sobrevivência de todos. Por estes motivos, as pessoas mais próximas aconselhavam-me insistentemente para que retomasse um lugar na administração distrital. Mas como consegui-lo? O meu tio, ao ver-me em tal estado de penúria, conseguiu que me fosse entregue um lugar num pequeno distrito. O que mais temia era um lugar demasiado afastado, mas felizmente Peng tse não ficava a mais do que cem lis da minha aldeia. Como o pedaço de terra associada à função garantia também uma boa ração de vinho, decidi aceitar. Alguns dias depois de tomar posse já eu estava morto por regressar. E porquê? Porque sou assim, e recuso o conformismo por instinto. Ainda que a fome e o frio apertassem, viver contrariado punha-me doente. Não era a primeira vez que estava mergulhado em obrigações mundanas, dominado pela necessidade da sobrevivência. Desmoralizado, abatido e revoltado, sentia uma vergonha infinita por estar a trair o grande sonho da minha vida. Esperei, portanto, apenas o tempo de uma colheita para voltar a fazer as malas e durante a calada da noite escapulir-me. Pouco tempo depois desta decisão, a minha irmã mais jovem, esposa de Cheng, faleceu em Wu Chang. As minhas emoções entraram em galope acelerado. E demiti-me logo que pude. Não foram mais do que oitenta dias, desde o meio do Outono até ao princípio do Inverno, os dias em que estive em funções. E como o desenvolvimento dos factos coincidiu finalmente com o meu desejo, eu intitulei esta composição “finalmente regresso a casa”.

No 11º mês do ano yi si

Enfim! Regresso,

os campos e o quintal já devem estar cobertos de mato

porque não regressei mais cedo?

porque deixei que o corpo abusasse da alma?

é inútil ficar abatido, desiludido com a sorte

pois sei que se não há remédio para o passado,

é pelo menos possível tentar mudar o futuro

enfim, estou certo de que não perdi o rumo ainda

escolhi apenas o caminho errado,

o barco desliza protegido por uma brisa suave,

sinto-a através da roupa

interrogo quem passa para não me perder,

lamentando a indecisão matutina da luz

quando de repente vislumbro

sob uma luz crepuscular

a cabana, minha humilde morada

e logo desato a correr em viva excitação

o criado jovem, alegre vem ao meu encontro,

os meus filhos esperam-me na soleira da porta

os caminhos foram invadidos por ervas daninhas

e quase desapareceram

mas os pinheiros e os crisântemos estão intactos

de mãos dadas com as crianças entro em casa

onde me espera um jarro de vinho

na sala bebo um copo sozinho

ao ver as árvores e os campos alegra-se meu coração

apoiado no parapeito da janela que dá para sul

mastigo um desdém imenso pelo mundo

e deixo correr a felicidade

quem com pouco se contenta com pouco se satisfaz

ao longo dos dias por puro prazer passeio pelo jardim

a cancela continua fechada

de bengala na mão ando, passeio e descanso

de vez em quando levanto a cabeça e olho para longe

as nuvens aparecem e desaparecem, sem tréguas,

no cimo das montanhas

os pássaros invadidos pelo temor

sabem que é a altura de voltar a casa

a luz do Sol diminui, o pôr do Sol está breve

encosto-me, com melancolia, a um pinheiro solitário

agora sei que regressei ao lar

que tudo fiz para romper com o mundo,

ele e eu nunca nos demos bem

para quê alimentar ilusões? Não há nada a procurar

agrada-me mais uma boa conversa

com a família e os amigos,

gozo o qin e os livros, são eles que curam as preocupações

quando a Primavera chega,

os camponeses dão-me conselhos

é preciso trabalhar os campos a Oeste

às vezes dou uma volta numa pequena carroça

outras, remo um pouco na minha barca solitária

seguindo as águas mansas e serenas

ou penetrando ravinas profundas,

até ao inesperado de fontes silenciosas

é uma maravilha o mundo com tanta beleza

os ciclos inexoráveis da natureza

e comovo-me ao pensar que a minha vida

também se aproxima do fim, mas sem drama,

É tão pouco o tempo

que aos homens é dado sobre a terra,

enfim, é a vida! por quanto tempo ainda?

então sigamos apenas a voz do coração

a gente afadiga-se, a gente agita-se,

e onde é que isso nos leva!?

não tenho desejos de riqueza

e nem quero alcançar o céu

não quero mais que aproveitar os dias,

fazendo cera,

e andar por aí sozinho

a caminho dos cimos assobiando alegremente,

por margens de ribeiros de águas límpidas

ou mesmo fazendo poemas

sigo o curso das coisas até ao fim,

e se me regozijo com a ordem do céu

o que é que pode preocupar-me deveras?