Foshan | Construída réplica de Macau por 1,5 mil milhões de yuan

Rómulo Santos

A cidade chinesa de Foshan construiu uma réplica de Macau, um investimento de cerca de 1,5 mil milhões de yuan, anunciaram ontem as autoridades locais. A construção em Foshan, localizada a cerca de uma centena de quilómetros de Macau, ficou concluída na terça-feira e deverá abrir ao público em meados do próximo ano.

As autoridades sublinharam que este é o primeiro projecto de integração comercial, cultural e turística ao estilo Macau-Português na vizinha província de Guangdong.

A cidade de Macau em Foshan cobre uma área que ronda os cinco quilómetros quadrados e é constituída por dois grandes grupos: residencial e o distrito comercial ao “estilo Macau-Português”.

Está planeada a introdução de comércio a retalho, gastronomia luso-macaense, actividades culturais, entre outros negócios, com a aposta em atracções turísticas que recuperam essencialmente o centro histórico de Macau e que vão desde as Ruínas de São Paulo até à calçada portuguesa, mas também a Rua do Cunha, situada na ilha da Taipa.

Foshan é uma das cidades da área da Grande Baía, o projecto de Pequim de construir uma metrópole mundial que integra Macau, Honk Kong e nove cidades chinesas da província de Guangdong.

Foshan tem uma área de quase quatro mil quilómetros quadrados e 9,5 milhões de habitantes, de acordo com o Censo de 2020.

Por toda a China, partes de grandes cidades foram transformadas para se assemelharem a destinos ocidentais e cidades inteiras foram inspiradas ou construídas à imagem de locais emblemáticos estrangeiros, tal como Paris (Tianducheng), Hallstatt (Luoyang), Florença (Tianjin e Foshan), Hallstattan (Cantão), Londres (Suzhou), Manhattan (Tianjin), Reino Unido (Songiang), Amesterdão e Países Baixos (Pudong) e Veneza (Dalian).